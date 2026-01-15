مجدي عبد الغني: السنغال تفوقت على مصر وهي المرشح الأقوى للتتويج باللقب

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب السنغال كان الطرف الأفضل خلال مواجهته أمام منتخب مصر، مشيرًا إلى أن «أسود التيرانجا» سيطروا تمامًا على مجريات اللقاء وقدموا أداءً متفوقًا على جميع المستويات.

مجدي عبد الغني

وقال عبد الغني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن منتخب السنغال فرض أسلوبه المعتاد في الاستحواذ على الكرة، وهو النهج الذي يميزه دائمًا، موضحًا أن الفريق السنغالي كان الأفضل فنيًا وبدنيًا وتكتيكيًا مقارنة بمنتخب مصر.

وأضاف: «إمكانيات منتخب السنغال تشير بوضوح إلى أنه أفضل من منتخب مصر في الوقت الحالي، وكان متفوقًا في كل شيء خلال المباراة».

وتطرق عبد الغني إلى المقارنة بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار، قائلًا: «أنا لا أرى أن كوت ديفوار أفضل من السنغال، هناك اختلاف واضح بين المنتخبين، ولو أقيمت مباراة بينهما ستكون الكفة لصالح السنغال، وستنجح في تحقيق الفوز».

واختتم مجدي عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب السنغال مرشح بقوة للتتويج باللقب، مشيرًا إلى أنه سيشكل تحديًا كبيرًا لمنتخب المغرب في المباراة النهائية حال مواجهتهما، خاصة في ظل حالة الانتعاشة والتطور الكبير التي تعيشها كرة القدم السنغالية خلال الفترة الأخيرة.