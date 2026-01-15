طلب مناقشة عامة بالشيوخ حول الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامك مقدم من النائب الدكتور محمود صلاح سعد إلى الدكتور وزير الموارد المائية والري، بشأن " الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة".

و جاء فيه " استنادًا لنصي المادتين ۱۳۲ ، ٢٥٤ من الدستور، وإعمالاً لنصي المادتين ۱۰۷ ، ۱۰۸ من لائحة مجلس الشيوخ، أتشرف بأن أتقدم لسيادتكم بإدراج طلب مناقشة حيث يُعد ورد النيل من أخطر النباتات المائية الغازية، إذ يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة زيادة معدلات البخر.

و لفت إلى أنه يعيق حركة المياه داخل الترع والمصارف وما يترتب على ذلك من تراجع كفاءة الري الزراعي وتأثر الرقعة الزراعية، كما يمثل انتشار ورد النيل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقواقع الناقلة للأمراض، ويؤدي إلى تلوث المياه، ويزيد من أعباء تطهير المجاري المائية، بما يُحمل الدولة تكاليف مالية باهظة سنويًا.

وأضاف " وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بملف الأمن المائي وترشيد استخدام الموارد المائية، وفي إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ ، يثار التساؤل حول الخطة الحالية لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة انتشار ورد النيل، وبحث إمكانية الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل بدلا من اعتباره عبئًا، في مجالات الطاقة الحيوية أو الأعلاف أو الصناعات البيئية.