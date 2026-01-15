بقدرة استقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.. تدشين محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إن اليوم نحتفل بمناسبة استثنائية، وهي افتتاح وبدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، لافتا إلى انها اكبر محطات الحاويات في مصر بطاقة استعابية 3.5 مليون حاوية سنويا كما أنها يمكن أن تستقبل سفن عملاقة بأطوال 400 متر .

وأضاف أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت العام الماضي في جذب 80 مشروعا باستثمارات 5 مليارات دولار، ما يعكس رؤيتها الاستراتيجية للاستفادة من البنية التحتية للهيئة.

وأكد جمال الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير الموانئ المصرية، مشيرا الى ان جهود الدولة ساهمت في تطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط.