نتيجة التظلمات في مسابقة معلم مساعد “لغة عربية”| رابط مباشر

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمتي الاستعلام عن رغبات الناجحين، والاستعلام عن نتيحة التظلمات لمسابقة شغل 25217 وظيفة معلم مساعد (لغة عربية).

وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية:

والتي نظمها الجهاز لصالح وزارة التربيةوالتعليم والتعليم الفني.



وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاستعلام عن الرغبات يُمَكِّنُ الناجحين في الامتحان الإلكتروني من الاطلاع على موقفهم من الرغبات التي قاموا بتسجيلها، وهم الذين لم يندرجوا ضمن العدد المطلوب لمحافظاتهم، حيث سيتم منحهم فرصة الترشح للتعيين في محافظات أخرى لا تزال بها أماكن شاغرة.

كما أتاح الجهاز في الوقت ذاته إمكانية الاستعلام نتيجة التظلمات.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن في 24 فبراير الماضي، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (25217) في وظيفة معلم مساعد (لغة عربية)، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مارس 2025، وأُجريت الامتحانات في الفترة من 13 سبتمبر حتى 27 أكتوبر الماضي، وتم فتح الاستعلام على نتيجة الامتحان الالكتروني في 18 نوفمبر الماضي، وفتح الجهاز باب التظلمات وترتيب الرغبات يوم 19 نوفمبر 2025