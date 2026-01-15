قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور

مصادرة مكبرات الصوت
مصادرة مكبرات الصوت
محمود زيدان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، اليوم، حملة مكبرة استهدفت مركبات «التوك توك» داخل نطاق المدينة، لمصادرة مكبرات الصوت والسماعات التي تبث أصواتًا مرتفعة تتسبب في إزعاج الأهالي. 

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي الجاد لكل مظاهر الفوضى والإزعاج في الشوارع العامة.

وخلال الحملة، تم ضبط عدد كبير من السماعات وأطقم الصوت التي يستخدمها بعض السائقين في بث موسيقى صاخبة داخل المناطق السكنية، ما يُعد تعديًا على راحة المواطنين واعتداءً على السكينة العامة.

وأشارت رئيس مدينة بيلا، إلي أن مواجهة هذه الظاهرة أصبحت أولوية للحفاظ على الصحة النفسية والبيئية للمواطنين، مشيرة إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة موسعة تهدف إلى القضاء نهائيًا على الأصوات المزعجة داخل المركبات الصغيرة، خاصة «التوك توك»، التي تحوّل بعضها إلى مصادر تلوث سمعي متنقلة.

وأكدت رئيس المدينة، استمرار الحملات المفاجئة للحد من انتشار تلك الظاهرة المسببة للازعاج بشوارع المدينة، والتصدي لها بكل حزم، في إطار تعليمات وتوجيهات محافظ كفر الشيخ، بمصادرة مكبرات الصوت المخالفة التي تستخدمها مركبات التوك توك، للعمل علي راحة المواطنين والحد من التلوث السمعي.

وأضافت رئيس مدينة بيلا، أن المضبوطات تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مصادرة مكبرات الصوت

