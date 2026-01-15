إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم

قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بالأهرام، إن الغرب لا يمكنه التخلص من جماعة الإخوان إلا إذا أصبحت "محروقة"، أي فقدت تأثيرها وقدرتها على تنفيذ أي مخطط، مشيرًا إلى أن الفشل الواضح للجماعة في العديد من الدول، وخاصة مصر، يوضح ذلك بجلاء.

فشل في إقناع الرأي العام

وأوضح إيهاب عمر خلال صباح الخير يا مصر أن جماعة الإخوان فشلت في إقناع المصريين بأنها تنظيم سلمي أو سياسي قادر على الحكم، أو حتى أن تكون بديلاً حقيقيًا في أي مرحلة من المراحل، وهو ما ساهم في تراجع دورها وتأثيرها داخليًا وخارجيًا.

قراءة تحليلية لتأثير التنظيم

وأشار المحلل السياسي إلى أن هذا الفشل يضع الإخوان خارج المخططات الغربية الحالية، ويبين محدودية قدرتهم على التأثير في الساحة السياسية، مما يعكس ضعف التنظيم على المستويين الداخلي والدولي.