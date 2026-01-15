قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالظاهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واشنطن لم تدرج الإخوان على قوائم الإرهاب بقرر ا من الكونغرس؟.. باحث يوضح

عمرو فاروق
عمرو فاروق
البهى عمرو

قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن القرار الأمريكي الأخير بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية هو قرار تنفيذي صادر عن الرئاسة الأمريكية وليس مشروع قانون صادرًا عن الكونغرس، ما يجعله قرارًا مرحليًا يعكس توجهات الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترامب.

وأوضح عمرو فاروق، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تقديم نهاد سمير أن القرار شمل 3 فروع فقط هي إخوان مصر ولبنان والأردن، ولم يشمل الجماعة داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا في الرؤية الأمريكية من توظيف تنظيمات الإسلام السياسي إلى مواجهتها.

وأشار إلى أن القرار، رغم خدمته للأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط واسترضاء الشركاء الإقليميين، يؤكد صواب الرؤية المصرية التي سبقت الجميع في حظر الجماعة والتعامل مع ملف الإسلام السياسي منذ عقود.

 وأضاف أن للقرار تداعيات محتملة على أوروبا، وقد يدفع دولًا أوروبية إلى تشديد الرقابة على مؤسسات الجماعة، خاصة في ظل استغلالها لهوامش الحريات وبناء شبكات اقتصادية ودعوية وإعلامية داخل الغرب.

واشنطن الإخوان قوائم الإرهاب ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

البريد المصري

الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»

ترشيحاتنا

التغيير ضد التلوث

أقل من 10% يُعاد تدويره .. تقرير جديد يقدم نماذج سهلة لتقليل التلوث البلاستيكي

دولار

هيمن عبدالله: قفزة الاحتياطي الأجنبي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسارًا أكثر تفاؤلًا

المجلس التصديري للصناعات الغذائية

ورشة دولية تضع صادرات الغذاء المصرية أمام معادلة الفرصة والتحدي

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد