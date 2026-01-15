"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله الهدف من قرار وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام.

إعادة النظر في منظومة الرعاية

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت بأن القرار يأتي استمرارًا للنهج المتبع للوزارة منذ عام 2014، في إطار خطة الدولة لإعادة النظر في منظومة الرعاية، وتوجيه الجهود نحو بدائل أكثر استقرارًا للأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجيتها الرئيسة تتجه نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، من خلال التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة، وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في دمج الأطفال داخل أسر طبيعية توفر لهم بيئة أكثر استقرارًا.

وأضاف البيان، أن التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة يستهدف دمج الأطفال في المجتمع، داخل أسر طبيعية توفر لهم الرعاية النفسية والاجتماعية الملائمة، بما يضمن نشأتهم كأفراد أسوياء ومؤهلين للاندماج الكامل في المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها سلمت 613 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024، ليبلغ إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12275 طفلًا وطفلة، فيما بلغ عدد الأسر البديلة 12016 أسرة بديلة كافلة.

كما يبلغ عدد دور الرعاية الاجتماعية 462 دارًا، ويقيم بها ما يقرب من 8600 طفل وطفلة، وتواصل الوزارة جهودها لتعزيز دمج الأبناء داخل المجتمع، وتوسيع فرص تفاعلهم وتعلمهم خارج الإطار المؤسسي.