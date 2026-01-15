قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

أسباب قرار وزارة التضامن
أسباب قرار وزارة التضامن
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله الهدف من قرار وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام.

إعادة النظر في منظومة الرعاية

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت بأن القرار يأتي استمرارًا للنهج المتبع للوزارة منذ عام 2014، في إطار خطة الدولة لإعادة النظر في منظومة الرعاية، وتوجيه الجهود نحو بدائل أكثر استقرارًا للأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجيتها الرئيسة تتجه نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، من خلال التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة، وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في دمج الأطفال داخل أسر طبيعية توفر لهم بيئة أكثر استقرارًا.

وأضاف البيان، أن التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة يستهدف دمج الأطفال في المجتمع، داخل أسر طبيعية توفر لهم الرعاية النفسية والاجتماعية الملائمة، بما يضمن نشأتهم كأفراد أسوياء ومؤهلين للاندماج الكامل في المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها سلمت 613 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024، ليبلغ إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12275 طفلًا وطفلة، فيما بلغ عدد الأسر البديلة 12016 أسرة بديلة كافلة.

كما يبلغ عدد دور الرعاية الاجتماعية 462 دارًا، ويقيم بها ما يقرب من 8600 طفل وطفلة، وتواصل الوزارة جهودها لتعزيز دمج الأبناء داخل المجتمع، وتوسيع فرص تفاعلهم وتعلمهم خارج الإطار المؤسسي.

قرار وزارة التضامن مجلس الوزراء منظومة الرعاية الجهود الرعاية الأسرية الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

د محمد الاتربي رئيس قسم جراحة المسالك البوليه مستشفي الساحل التعليمي

مستشفى الساحل التعليمي تعلن انطلاق مؤتمر الصحة الإنجابية عند الرجال

تهريب زجاجات “خمور”

ضبط راكب مصري يهرب زجاجات “خمور” في مطار الأقصر

الفريق الطبي

لأول مرة بالقناة.. الرعاية الصحية: نجاح تدخل طبي دقيق ومتقدم بتقتية كي العقد العصبية

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد