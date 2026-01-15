ورشة عمل للقضاة ورؤساء النيابة بمحكمة النقض حول الصياغة اللغوية

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

حضر اللقاء كل من القاضي محمد هلالي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني، القاضي معتز مبروك، نائب رئيس محكمة النقض ومدير النيابة العامة لدى محكمة النقض ، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى .

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص محكمة النقض المستمر على الارتقاء بملكة الصياغة القانونية، وتعزيز سلامة التعبير ودقة اللغة في العمل القضائي؛ وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية دورية تهدف إلى صقل المهارات اللغوية للقضاة، بما يسهم في تجويد الأداء، والارتقاء برصانة الأحكام القضائية الصادرة.

وقد شهد اللقاء عقد ورشة عمل متخصصة، شارك فيها نخبة من القضاة أعضاء المكتب الفني ورؤساء النيابة العامة لدى محكمة النقض، لتبادل الخبرات حول أصول الصياغة اللغوية السليمة للمبادئ القانونية. وفي هذا السياق، أشار القاضي عاصم الغايش إلى أن هذه الدورة ستُعقد بصفة دورية أسبوعية يوم الأربعاء بمكتبة محكمة النقض .