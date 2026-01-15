سيد الفقي: الدولة مهتمة بالتنمية البشرية وتقدم مبادرات ناجحة

أكد الدكتور سيد الفقي خبير التنمية البشرية، أن التنمية البشرية تعني بناء الإنسان السليم القويم، موضحًا أن الدولة بالكامل مهتمة بالتنمية البشرية، وهناك نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، وهناك مبادرات تهتم بالتنمية البشرية، وبناء الإنسان.

وأضاف الدكتور سيد الفقي، خلال حواره ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، أنه لا يوجد شخص يريد الفشل، لكن الجميع يريد النجاح، ولذلك على كل شخص العمل على نفسه، والنظر لما هو أفضل.

ولفت إلى أن مفاتيح النجاح كثيرة، لكن أهم شئ أن يعمل الإنسان على نفسه طوال الوقت، وأن كل شخص قد يعمل في مجال ليس خاص بالتعليم الذي درسه، من أجل أن يحقق نجاحات.

وأشار إلى أن تفكير الشخص هومن يجعله مميز وناجح، والراحل إبراهيم الفقي انتقل من غسيل الأطباق لـ غسيل العقول، ولذلك على كل شخص أن يعمل لأخر دقيقة في عمره.

وتابع:" أبلغ من العمر 80 عامًا، وأنه يعمل حتى هذه اللحظة لتحقيق الأفضل، وأن هذا يتم من خلال العمل، والسعي لتحقيق الأفضل، وأن المواطن المصري يتميز بالنجاح".