أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج.. دار الإفتاء تكشف عنها

مع حلول ليلة الإسراء والمعراج بعد مغرب اليوم، الخميس، حثّت دار الإفتاء المصرية على اغتنام هذه الليلة العظيمة بالإكثار من العبادات والطاعات، معتبرةً أن إحياءها من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى.

وأوضحت الإفتاء، عبر منشور على صفحتها الرسمية، أن أبرز الأعمال المستحبة في هذه الليلة تشمل إطعام الطعام، إخراج الصدقات، والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار، مؤكدين أن هذه الليلة فرصة لزيادة الحسنات وتحصيل رضا الله.

وحول حقيقة وقوع رحلة الإسراء والمعراج، أكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء من المحدثين والمتكلمين والفقهاء أجمعوا على أن هذه الرحلة وقعت حقيقة، وأن النبي محمد عُرج به يقظةً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العلى والمقام الأعلى، حيث عُرضت عليه مشاهد الجنة والنار ليبشّر المتقين ويحذر الكافرين، مؤكدةً عظمة هذه المعجزة الإلهية وأثرها على قلب المؤمن.

وشدّدت الإفتاء على أن اغتنام هذه الليلة بالطاعات والذكر والصدقات يمثل وسيلة للتقرب من الله تعالى وتحصيل الأجر العظيم، فهي من الليالي التي يزداد فيها ثواب الطاعات وتُضاعف الحسنات.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للرزق

قال الأزهر الشريف إن ليلة الإسراء والمعراج، التي وقعت في ليلة السابع والعشرين من رجب، من الليالي المباركة التي يُستحب إحياؤها بالعبادات والطاعات لما لها من فضل عظيم وحرمة إيمانية خاصة، فهي ذكرى رحلة النبي التي ارتقى فيها بالروح والجسد إلى السماوات العُلى، وهي مناسبة للتضرع إلى الله وطلب الرزق والبركة في كل شؤون الحياة.

وفيما يلي أدعية خاصة بالرزق في هذه الليلة المباركة:

اللهم في ليلة الإسراء والمعراج افتح لي أبواب رزقك التي لا تُغلق، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا فيه، واجعلني من عبادك الشاكرين.

اللهم يسّر لي رزقي كما يسّرت لنبيك رحلة الإسراء والمعراج، وبارك لي فيما قسمت.

اللهم اجعل لي في هذه الليلة نصيبًا من الرزق الحلال الذي يطمئن به قلبي.

اللهم اغنني من فضلك، واصرف عني الفقر والضيق، واكتب لي سعة في الرزق وراحة في البال.

اللهم ارزقني رزقًا دائمًا لا ينقطع، وخيرًا لا يزول، وبركة تحل في كل ما أملك.

اللهم كما رفعت نبيك في هذه الليلة المباركة، ارفع عني هم الرزق وغم الحاجة.

اللهم اكتب لي الرزق من حيث لا أحتسب، وحقق لي الأمن والطمأنينة في حياتي.

اللهم اجعل رزقي مقرونًا بالعافية، وبارك لي في السعي والعمل والمال.

اللهم وسّع عليّ في رزقي، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك.



