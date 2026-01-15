قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
محافظات

«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات رحلات «اعرف بلدك» بالخارجة بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

اختتم اليوم أول أفواج رحلات "اعرف بلدك " إلى مدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد،  رحلته المنفذة خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير، بمشاركة 50 شابًا وفتاة، وقد تضمنت الرحلة برنامجًا متنوعًا، وشمل تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والتوعوية، إلى جانب زيارات ميدانية لأبرز المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وأوضح محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن برنامج الختام بمدينة الخارجة يتضمن زيارة عدد من المزارات التاريخية والسياحية، من بينها منطقة البجوات الأثرية، ومعبد هيبس، ومعبد الغويطة، بالإضافة إلى زيارة الكثبان الرملية، بما يعكس التنوع الحضاري والطبيعي الذي تتميز به محافظة الوادي الجديد.

صرّح مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بأن رحلات “اعرف بلدك” تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب، وتعريفهم بالمقومات السياحية والتاريخية للمحافظات المصرية، بما يسهم في تنمية وعيهم الوطني.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، استقبلت الأسبوع الجاري أول أفواج برنامج "اعرف بلدك" للشباب للموسم الحالي، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد ممثلة في إدارة التنمية الشبابية، بمشاركة ٥٠ شابًا وفتاة، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 15 يناير 2026.
وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن برنامج "اعرف بلدك" إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال زيارة مدن الفرافرة، والداخلة، والخارجة، بما يسهم في تنمية روح الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية بالمحافظات الحدودية.
وأوضح فكري، أن برنامج الفوج الأول، يتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الفرافرة، شملت مشروع المليون ونصف فدان، ومتحف بدر، على أن يستكمل البرنامج بمدينة الداخلة، من خلال تنفيذ زيارات للمناطق السياحية والأثرية بها، كما شمل البرنامج يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026 زيارة المناطق الأثرية بمدينة بلاط، ثم التوجه إلى مدينة الخارجة لزيارة أبرز معالمها الأثرية والسياحية.

