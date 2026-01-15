«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات رحلات «اعرف بلدك» بالخارجة بالوادي الجديد

اختتم اليوم أول أفواج رحلات "اعرف بلدك " إلى مدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، رحلته المنفذة خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير، بمشاركة 50 شابًا وفتاة، وقد تضمنت الرحلة برنامجًا متنوعًا، وشمل تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والتوعوية، إلى جانب زيارات ميدانية لأبرز المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وأوضح محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن برنامج الختام بمدينة الخارجة يتضمن زيارة عدد من المزارات التاريخية والسياحية، من بينها منطقة البجوات الأثرية، ومعبد هيبس، ومعبد الغويطة، بالإضافة إلى زيارة الكثبان الرملية، بما يعكس التنوع الحضاري والطبيعي الذي تتميز به محافظة الوادي الجديد.

صرّح مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بأن رحلات “اعرف بلدك” تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب، وتعريفهم بالمقومات السياحية والتاريخية للمحافظات المصرية، بما يسهم في تنمية وعيهم الوطني.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، استقبلت الأسبوع الجاري أول أفواج برنامج "اعرف بلدك" للشباب للموسم الحالي، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد ممثلة في إدارة التنمية الشبابية، بمشاركة ٥٠ شابًا وفتاة، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 15 يناير 2026.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن برنامج "اعرف بلدك" إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال زيارة مدن الفرافرة، والداخلة، والخارجة، بما يسهم في تنمية روح الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية بالمحافظات الحدودية.

وأوضح فكري، أن برنامج الفوج الأول، يتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الفرافرة، شملت مشروع المليون ونصف فدان، ومتحف بدر، على أن يستكمل البرنامج بمدينة الداخلة، من خلال تنفيذ زيارات للمناطق السياحية والأثرية بها، كما شمل البرنامج يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026 زيارة المناطق الأثرية بمدينة بلاط، ثم التوجه إلى مدينة الخارجة لزيارة أبرز معالمها الأثرية والسياحية.