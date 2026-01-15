قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ساديو ماني يكشف سر فوز السنغال على مصر ويوجه رسالة لـ صلاح.. ماذا قال؟

صلاح وماني
صلاح وماني
أحمد أيمن

كشف النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي، وليفربول السابق، عن الكواليس والأسرار التي ساعدت منتخب بلاده في تحقيق الفوز على منتخب مصر.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال قد حقق الفوز منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في مباراة جرت مساء أمس الأربعاء على ملعب طنجة في المغرب. 

نتيجة مباراة مصر والسنغال 

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 78، أحرز ساديو ماني هدف المباراة الوحيد، ليهدي كتيبة "أسود التيرانجا" بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وبهذه النتيجة ضربت السنغال موعدا مع المغرب في النهائي، فيما ينافس المنتخب المصري على الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سيواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ماني يكشف سر الفوز على مصر

قال ماني في تصريحاته بعد المباراة إن السنغال كانت تدرك صعوبة مواجهة مصر، خاصة أمام فريق يملك تاريخاً كبيراً في البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين استفادوا كثيراً من خبراتهم السابقة في مواجهات مماثلة. 

وأضاف أن الهدف لم يكن الفوز فقط، بل السيطرة على مجريات اللعب ومنع المنافس من خلق الفرص الهجومية. 

وأوضح ماني أن التوازن بين الدفاع والهجوم وسط الملعب كان مفتاحاً أساسياً في أداء الفريق، وأنهم نجحوا في فرض رقابة صارمة على أهم لاعبي مصر، وخاصة ثنائي الهجوم عمر مرموش ومحمد صلاح. 

وأشار إلى أن هذا التنظيم التكتيكي ساعد السنغال في الحفاظ على الاستحواذ وتقليل خطورة الفرص التي يمكن أن تُحدث فارقاً في النتيجة. 

اللحظة الحاسمة في المباراة 

وعن اللحظة الحاسمة في اللقاء، قال ماني إنه استغل الفرصة التي سنحت له بعد أن وصلت الكرة إليه بشكل جيد، فكان له الحس التهديفي الكافي لإحراز الهدف الوحيد في المباراة. 

وأضاف أن هذا النجاح ليس مجرد إنجاز شخصي، بل نتيجة للعمل الجماعي والتفاهم بين جميع اللاعبين داخل الملعب. 

وأكد ماني أن السنغال يدرك تماماً أهمية النهائي، وأن كل مباراة في هذا الدور تحتاج إلى الفوز مهما كانت طريقة اللعب، مبدياً عزمه على بذل أقصى الجهد من أجل تشريف بلاده والفوز باللقب. 

وقال ماني في تصريحات لشبكة بي بي سي: "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لـ صلاح ولكن مع ذلك أتمنى له كل التوفيق.. لقد بذل كل ما في وسعه ليقود فريقه حتى الآن، لسوء الحظ، كان لا بد لأحد منا أن يخسر، أنا سعيد بالوصول إلى النهائي".

مباراة مصر والسنغال نتيجة مباراة مصر والسنغال ماني تصريحات ماني محمد صلاح منتخب مصر أمم أفريقيا

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

الطالبة سهى إبراهيم

محامي سهى إبراهيم: الرواية المتداولة عن “ابنة المؤذن” عارية تمامًا من الصحة.. ونمنح الجامعة مهلة أسبوع للحل الودي قبل اللجوء للقضاء

الأوروبي لإعادة الإعمار

الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم توسع شركة "ديفاكتو" في مصر بتمويل قيمته 25 مليون دولار

الصين

الصين تتطلع للعمل مع كندا لتعزيز النمو.. والجانبان يوقعان مذكرات تعاون

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية تؤكد التزامها بدعم سيادة الكونغو الديمقراطية وتعزيز إحلال السلام في البلاد

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

