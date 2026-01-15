ساديو ماني يكشف سر فوز السنغال على مصر ويوجه رسالة لـ صلاح.. ماذا قال؟

كشف النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي، وليفربول السابق، عن الكواليس والأسرار التي ساعدت منتخب بلاده في تحقيق الفوز على منتخب مصر.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال قد حقق الفوز منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في مباراة جرت مساء أمس الأربعاء على ملعب طنجة في المغرب.

نتيجة مباراة مصر والسنغال

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 78، أحرز ساديو ماني هدف المباراة الوحيد، ليهدي كتيبة "أسود التيرانجا" بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وبهذه النتيجة ضربت السنغال موعدا مع المغرب في النهائي، فيما ينافس المنتخب المصري على الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سيواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ماني يكشف سر الفوز على مصر

قال ماني في تصريحاته بعد المباراة إن السنغال كانت تدرك صعوبة مواجهة مصر، خاصة أمام فريق يملك تاريخاً كبيراً في البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين استفادوا كثيراً من خبراتهم السابقة في مواجهات مماثلة.

وأضاف أن الهدف لم يكن الفوز فقط، بل السيطرة على مجريات اللعب ومنع المنافس من خلق الفرص الهجومية.

وأوضح ماني أن التوازن بين الدفاع والهجوم وسط الملعب كان مفتاحاً أساسياً في أداء الفريق، وأنهم نجحوا في فرض رقابة صارمة على أهم لاعبي مصر، وخاصة ثنائي الهجوم عمر مرموش ومحمد صلاح.

وأشار إلى أن هذا التنظيم التكتيكي ساعد السنغال في الحفاظ على الاستحواذ وتقليل خطورة الفرص التي يمكن أن تُحدث فارقاً في النتيجة.

اللحظة الحاسمة في المباراة

وعن اللحظة الحاسمة في اللقاء، قال ماني إنه استغل الفرصة التي سنحت له بعد أن وصلت الكرة إليه بشكل جيد، فكان له الحس التهديفي الكافي لإحراز الهدف الوحيد في المباراة.

وأضاف أن هذا النجاح ليس مجرد إنجاز شخصي، بل نتيجة للعمل الجماعي والتفاهم بين جميع اللاعبين داخل الملعب.

وأكد ماني أن السنغال يدرك تماماً أهمية النهائي، وأن كل مباراة في هذا الدور تحتاج إلى الفوز مهما كانت طريقة اللعب، مبدياً عزمه على بذل أقصى الجهد من أجل تشريف بلاده والفوز باللقب.

وقال ماني في تصريحات لشبكة بي بي سي: "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لـ صلاح ولكن مع ذلك أتمنى له كل التوفيق.. لقد بذل كل ما في وسعه ليقود فريقه حتى الآن، لسوء الحظ، كان لا بد لأحد منا أن يخسر، أنا سعيد بالوصول إلى النهائي".