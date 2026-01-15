قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
الخارجية الفلسطينية: المطلوب فورا قيام اللجنة المكلفة بعملها على أرض الواقع بغزة

هاني حسين

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنّ الرئاسة الفلسطينية أعربت عن ترحيبها في الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية،  أن المطلوب فورا هو أن تقوم اللجنة المكلفة بعملها على أرض الواقع، وتبدأ عمليات الإعانة والتعافي.

وتابعت: "ويمكن البدء بتصورات لإعادة الإعمار، ولكن في الوقت الحالي هناك متطلبات آنية لتفي بما يريده الشعب الفلسطيني الذي عانى الأمرّين على مدار أكثر من عامين".

وأوضحت: "المطلوب اليوم من الكل أن يدعم هذه اللجنة، وبالأساس أن يقوم راعي الاتفاق بالتأكد من أن الأرضية مهيأة لأن تقوم هذه اللجنة بعملها.. والمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى من دولة الاحتلال أن تفي بالتزاماتها تجاه هذا الاتفاق لكي تستطيع هذه اللجنة القيام بمسؤولياتها، ومسؤولياتها كبيرة جداً لأن الناس تتوقع الكثير".

غزة قطاع غزة الخارجية الفلسطينية فلسطين الاحتلال

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

حملة مكبرة بأسيوط الجديدة تسفر عن غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا

حملة مكبرة بأسيوط الجديدة تسفر عن غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا

محافظ المنيا خلال افتتاح المعرض

محافظ المنيا يفتتح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بتخفيضات تتجاوز 30%.. شاهد

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

تعليم القليوبية تكشف تفاصيل مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بهتيم التجارية

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

