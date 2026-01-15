قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لمدة 3 أعوام قادمة.. مصر تقدم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران إلى منظمة الإيكاو

قطاع الطيران
قطاع الطيران
نورهان خفاجي

حضر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم تسليم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى عام 2028 إلى منظمة الطيران المدني الدولية " الإيكاو"، حيث قام الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بتسليم محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، خطة العمل الوطنية للطيران، بحضور الأستاذة ريم عرابي، الممثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو، والملاح أحمد سكر نائب رئيس سلطة الطيران المدني للمطارات والملاحة، والطيار محمد صلاح نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية. 

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»،، وانطلاقًا من توجه الدولة لتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني ودوره في دعم الاقتصاد والسياحة.

حيث تم إعداد خطة العمل الوطنية من خلال التعاون بين سلطة الطيران المدني المصري ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، بمشاركة شركات الطيران المصرية العاملة في القطاع، وشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. وتنفذ الخطة عبر اللجنة الوطنية الدائمة لخطة الدولة لقطاع الطيران، برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وعضوية الطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومقرر أعمال اللجنة، والمهندس عبد الغفار السيد مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بالسلطة، بما يضمن متابعة فعّالة وتنفيذًا مستمرًا وفق أحدث المعايير الدولية الصادرة عن الإيكاو.

وفي هذا السياق، ثمن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جهود أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لخطة عمل الدولة لقطاع الطيران، كما قدم الشكر لجميع شركات الطيران المصرية المشاركين في إعداد الخطة الإستراتيجية ممثلة في كل من شركات: مصر للطيران للخطوط الجوية، إير كايرو، النيل للطيران، العربية للطيران، نسمة للطيران، والمصرية العالمية للطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوي، الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، مثمنًا جهودهم في إعداد وتنفيذ الخطة، ومؤكدًا أنها تُمثل فرصة اقتصادية وصناعية واعدة تضع مصر في موقع الريادة الإقليمية في مجال الطيران المستدام والطاقة النظيفة، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في النقل الجوي والخدمات المرتبطة به.

وتتضمن الخطة توقع نمو حركة النقل الجوي الدولي بمعدل 6% سنويًا حتى عام 2027 و7% سنويًا حتى 2050، ما يستدعي تبني إجراءات تشغيلية فورية لضمان نمو مستدام ومتوافق مع الالتزامات الدولية. كما تعتمد على محاور رئيسية وفق إرشادات الإيكاو، وتشمل تحسين كفاءة التشغيل والملاحة الجوية، تطوير التكنولوجيا والمعايير الحديثة للطائرات، إدخال وقود الطيران المستدام (SAF)، تطوير المطارات الخضراء، وتحسين الطرق الجوية بالمجال الجوي المصري.

وقد اعتمدت الخطة 25 إجراءً تشغيليًا لعدد من شركات الطيران المصرية لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات، مثل تحسين مسارات الهبوط المستمر وتقليل استخدام وحدات الطاقة الأرضية، ما يسهم في زيادة كفاءة استخدام الوقود وخفض الانبعاثات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن جانبه، أعرب محمد رحمة رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، عن تقديره لخطة العمل المصرية للطيران المستدام ودورها الفعال الذي سُيساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة، مشيدًا بالخطة الوطنية لقطاع الطيران، مشيرًا إلى أنها نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي المستدام، ومتوافقة مع مبادئ منظمة الإيكاو ووثائقها، وتمثل إطارًا عمليًا يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها العالمية في صناعة الطيران المستدام.

جدير بالذكر أن خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران المدني ليست التزامًا شكليًا، بل مسارًا وطنيًا مؤسسيًا دائمًا، يشارك فيه جميع الجهات الحكومية، والقطاع الصناعي، وشركات الطيران الخاصة، لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للقطاع، وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

قطاع الطيران مصر للطيران سلطة الطيران منظمة الطيران المدني الدولي

