20 ميناء تجارية.. خبير اقتصادي: تعميق أرصفة الموانئ في مصر لاستيعاب السفن العملاقة

أكد محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، أن عدد الموانئ التي تم إنشاؤها في مصر مبشر وتجاوزنا 55 ميناء ما بين موانئ أعمال تجارية وبحرية وصناعية واستراتيجية .



وقال محمد الشوادفي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر تتواجد في موقع متميز حول العالم ويتم استغلال الموانئ بشكل امثل في التجارة، والدولة تتحرك لاستثمار موقعها الاستراتيجي لزيادة الموارد ".



وتابع محمد الشوادفي " الدولة عكفت على تطوير قناة السويس ورفع كفاءة الممر الملاحي وتطوير وإنشاء موانئ جديدة من اجل استقبال حاويات التجارة العالمية ".



واكمل محمد الشوادفي :" الدولة أنشأت موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط ولدينا حوالي 20 ميناء تجارية تخدم التجارة العالمية ".

ولفت محمد الشوادفي :" العالم يتجه إلى زيادة حجم التجارة العالمية والبينية بين الدول"، مضيفا:" مصر عكفت على زيادة أعماق أرصفة الموانئ من أجل استيعاب سفن تجارية عملاقة بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من تسهيلات جمركية من اجل سهولة دخول البضائع ".

