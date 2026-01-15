رسائل نارية من رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين حول دور مصر في منع تهجير الغزاويين

علق صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، على الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة وتشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة القطاع .



وقال صلاح عبد العاطي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" مصر عكفت على تثبيت وقف أطلاق النار وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وتنفيذ كافة بندو مراحل الاتفاق ".

وتابع صلاح عبد العاطي :" مصر تواصل مهمتها في الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين"، مضيفا:" مصر تتحرك بصدق لصالح القضية الفلسطينية والإسراع في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة غزة ".

واكمل صلاح عبد العاطي :" مصر هي الشريان الرئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "، مضيفا:" مصر جمعت كافة دول العالم في شرم الشيخ للإعلان عن إنهاء الحرب وتنفيذ اتفاق غزة وخطة السلام ".

ولفت صلاح عبد العاطي:" مصر بذلت كل الجهود لتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة ".

