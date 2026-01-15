بعد غياب .. الرابر شاهين يعود بأغنية مش لازم أتحب

عاد الرابر شاهين إلى الساحة الغنائية بطرح أحدث أعماله عن طريق فيديو كليب “مش لازم أتحب”، عبر جميع منصات الاستماع الموسيقية ومنصة الفيديوهات “يوتيوب”، في خطوة تؤكد عودته بروح فنية مختلفة بعد فترة من الغياب.

ويظهر شاهين في الكليب بشخصية متمردة ومستقلة، تعتمد على الذات وترفض القيود الاجتماعية، حيث يركز العمل على فكرة الانحياز للفن والطموح الشخصي بعيدًا عن السعي لإرضاء الآخرين, وبهذا التراك ينهي شاهين خلافاته الماضية، ويمهد لعودة قوية له.

ويتعاون شاهين في التراك مع كريم أسامة في الإنتاج الموسيقي، ونادر سليمان في الميكس والماستر، فيما يعكس التراك من خلال كلماته حالة من الصراع الداخلي والرغبة في إثبات الذات، من بينها:

“مشاعر بالدين، عايزيني أنافس مش عارف مين، شوفت حتة مني ع السونار، خرجت out of your league…”.

وكان شاهين قد طرح خلال العام الماضي ميني ألبوم بعنوان “خُد”، ضم أربعة تراكات هي: “خريطة”، “كوما”، “هيرو”، و”شاهين 2007”، قبل أن يُطلق لاحقًا أغنيتي “تيكي تا” و”ليه كدا”، في إطار مسار فني يمزج بين التجريب والهوية الخاصة.

وعلى مستوى التمثيل، شارك شاهين في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسلات “سوشيال”، “حدث بالفعل”، “لانش بوكس” و”باسورد”، ليؤكد حضوره كفنان متعدد المواهب بين الموسيقى والدراما.