الكومي: حسام حسن يستحق الدعم قبل كأس العالم

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن ما حققه المدير الفني حسام حسن مع منتخب مصر لا يمكن اعتباره فشلًا، بل يعد إنجازا في ظل المنافسة القوية على مستوى القارة الأفريقية.



وقال الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن المنتخب المصري تواجد ضمن أفضل منتخبات أفريقيا، مشيرًا إلى أن تلك المنتخبات التي واجهها الفراعنة تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى.



وشدد الكومي، على ضرورة دعم الجهاز الفني وعدم الانسياق وراء دعوات الهدم، مؤكدًا أن حسام حسن من المدربين الكبار، ويستحق المساندة الكاملة من أجل استكمال المشوار في بطولة كأس العالم.



واختتم قائلا :" حسام حسن واللاعبون يستحقون الشكر، وعلينا أن ندعمهم بكل قوة خلال الفترة القادمة".

