محافظات

يوم فني للتوعية بالوقاية من الحريق وترسيخ ثقافة السلامة المجتمعية بأسيوط

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي تقوم به الأنشطة الثقافية والفنية في نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، مشيدًا بجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم التوعية بمخاطر الحريق والحروق، خاصة داخل القرى والمجتمعات المحلية.

جاء ذلك بمناسبة تنظيم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر يومًا ثقافيًا فنيًا بعنوان «الوقاية من الحريق»، في إطار الأنشطة التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وضمن برامج وزارة الثقافة، بهدف رفع الوعي بأسباب الحوادث وسبل الوقاية منها.

وأوضح المحافظ أن الفعاليات أقيمت بالمجان لرواد القصر، ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة الدكتور جمال عبد الناصر، ومن خلال فرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، ونفذها قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر برئاسة أحمد حمزة.

وتضمنت الفعاليات محاضرة توعوية بعنوان «الوقاية من الحريق»، حاضر فيها مدحت محروس، مدير القسم الوقائي والاجتماعي بالمركز التخصصي للحروق بأسيوط، و هويدا محمد محمد عبد الرحيم، منسق القسم الوقائي بالمركز، حيث تم تناول أسباب الحروق وأنواعها وطرق الوقاية والإسعافات الأولية الصحيحة، مع التأكيد على خطورة الحروق وآثارها الجسدية والنفسية.

واختتم اليوم الثقافي بعرض اسكتش مسرح عرائس بعنوان «شلتوت وبهانة»، من إخراج الفنان حمدي النوبي، قدم رسائل توعوية مبسطة حول الوقاية من الحريق، بحضور عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية وممثلي المجتمع المدني بأسيوط.

