إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة بني سويف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري، جهودها الميدانية في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف. حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع الرئيسية مثل بدرخان وبورسعيد وجسر إسلام وحسن إمام وعلي عبد الحميد ومحمد سيد عيد والمنصور ومندي وعمر بن الخطاب وكرم ومنير رزق وحلمي الملط وشارع 17 ببني سويف الجديدة وأحمد حجازي.

كما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بشارع إسلام والمعهد الديني، فيما شملت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع المخلفات من طريق مصرف المحيط حتى مدخل قرية باها وقرية إبشنا، وتمت صيانة كشافات الكهرباء بقرية السعادنة، وإنارة طريق بني بخيت بلفيا، وتركيب 8 كشافات ليد بقرية دموشيا.

وفي ملف مواجهة التعديات، تمت إزالة حالة تعدٍ على منافع الري بقرية دموشيا، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية باروط، مع متابعة شكوى متعلقة بغلق شارع نهاية الحيز بقرية دموشيا.