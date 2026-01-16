إزالة 41 حالة بناء مخالفة بالخانكة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، سير العمل في حملات الإزالة المكبرة التي شنتها رئاسة مركز ومدينة الخانكة ضمن فعاليات "الموجة 28".



تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفرض هيبة القانون ومنع أي مخالفات بناء في مهدها.

استرداد حق الدولة

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أن الحملات الميدانية بمركز الخانكة أسفرت عن إزالة 19 متغيراً مكانياً و22 حالة تعدٍ متنوعة، بإجمالي مساحة وصلت إلى 6021 متراً مربعاً، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والزراعية والأجهزة المعاونة.

وشملت النتائج التي تضمنها التقرير المعروض على المحافظ، إزالة 27 حالة بالوحدة المحلية بـ "القلج" بمساحة 3520 متراً، وتنوعت ما بين متغيرات مكانية وأسوار مخالفة، بالإضافة إلى إزالة حالتي بناء بقرية "المنايل" بمساحة 641 متراً تضمنت مباني وجمالونات مخالفة، بجانب إزالة 3 حالات بناء بالطوب الأبيض في "أبو زعبل" على مساحة 900 متر.

كما امتدت أعمال الموجة 28 لتشمل الوحدة المحلية بـ "سرياقوس"، حيث تم إزالة 5 حالات بناء وأعمدة بمساحة 460 متراً، وفي "عرب العليقات" تم التعامل مع حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 350 متراً، وصولاً إلى "عرب العيايدة" التي شهدت إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 50 متراً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.