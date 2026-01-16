فتاة تسأل: متقدّملي شاب محترم ومقتدر لكن قلبي مع شخص آخر؟ الدكتورة رحاب الفقي تُجيب

قالت الدكتورة رحاب الفقي – استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن الزواج منظومة معقّدة، ولا يصحّ أن نعتمد فيها على عامل واحد فقط، وهذا ينطبق على الفتيات والشباب معًا.

وأضافت «الفقي» في إجابتها عن سؤال فتاة تقول فيه: «متقدّملي شاب محترم ومقتدر لكن قلبي مع شخص آخر.. فماذا أفعل؟»: «أنتِ عند الاختيار -سواء فتاة أو شاب-، لا تتبعي قلبك وحده، لأن الزواج يحتاج إلى نضج عاطفي، وتحمل للمسؤولية، وفهم متبادل، كما يحتاج إلى احترام، وقبول، ولغة حوار سليمة، وتقارب في التعليم، والعادات، والتقاليد».



وكشفت د.رحاب الفقي، عن خمس قواعد مشهورة في الصحة النفسية تتعلق بالزواج، أحب أن أذكرها لك قبل التفكير في الحب من الأساس:

القاعدة الأولى: الاحترام:-

أن تحترمي اختلافه، وعاداته، وتقاليده، وأهله، وكل ما يخصه.

القاعدة الثانية: القبول

أن تتقبلي الاختلاف الثقافي، وشكله، ووزنه…، دون نقد، لأن أكثر ما يؤلم الإنسان ويكسره هو النقد المستمر.

القاعدة الثالثة: لغة الحوار

وهي من أكبر المشكلات في مجتمعاتنا العربية، فليس من يرفع صوته هو الفائز، بل الحوار الهادئ هو الذي يحل المشكلات.

القاعدة الرابعة: المستوى الاجتماعي ولا أقصد المستوى المادي، بل التقارب في التعليم، والعادات، والتقاليد، والقاعدة الخامسة: الثقافة الجنسية.