قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
انسحاب البعثة المصرية من مؤتمر حسام حسن بسبب استفزاز الإعلاميين المغاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتاة تسأل: متقدّملي شاب محترم ومقتدر لكن قلبي مع شخص آخر؟ الدكتورة رحاب الفقي تُجيب

الدكتورة رحاب الفقي
الدكتورة رحاب الفقي

قالت الدكتورة رحاب الفقي – استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن الزواج منظومة معقّدة، ولا يصحّ أن نعتمد فيها على عامل واحد فقط، وهذا ينطبق على الفتيات والشباب معًا.

وأضافت «الفقي» في إجابتها عن سؤال فتاة تقول فيه: «متقدّملي شاب محترم ومقتدر لكن قلبي مع شخص آخر.. فماذا أفعل؟»: «أنتِ عند الاختيار -سواء فتاة أو شاب-، لا تتبعي قلبك وحده، لأن الزواج يحتاج إلى نضج عاطفي، وتحمل للمسؤولية، وفهم متبادل، كما يحتاج إلى احترام، وقبول، ولغة حوار سليمة، وتقارب في التعليم، والعادات، والتقاليد».


وكشفت د.رحاب الفقي، عن خمس قواعد مشهورة في الصحة النفسية تتعلق بالزواج، أحب أن أذكرها لك قبل التفكير في الحب من الأساس:

القاعدة الأولى: الاحترام:-
أن تحترمي اختلافه، وعاداته، وتقاليده، وأهله، وكل ما يخصه.

القاعدة الثانية: القبول
أن تتقبلي الاختلاف الثقافي، وشكله، ووزنه…، دون نقد، لأن أكثر ما يؤلم الإنسان ويكسره هو النقد المستمر.

القاعدة الثالثة: لغة الحوار
وهي من أكبر المشكلات في مجتمعاتنا العربية، فليس من يرفع صوته هو الفائز، بل الحوار الهادئ هو الذي يحل المشكلات.

القاعدة الرابعة: المستوى الاجتماعي ولا أقصد المستوى المادي، بل التقارب في التعليم، والعادات، والتقاليد، والقاعدة الخامسة: الثقافة الجنسية.

رحاب الفقي الدكتورة رحاب الفقي اختيار الزوج كيفية اختيار الزواج استشاري أسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي.. موعد صرف تكافل وكرامة

رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية بالكليات

الدكتورة رحاب الفقي

فتاة تسأل: متقدّملي شاب محترم ومقتدر لكن قلبي مع شخص آخر؟ الدكتورة رحاب الفقي تُجيب

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد