أعلى سعر دولار اليوم السبت 17-1-2026

سجل أعلى دولار أمام الجنيه استقرارًا في أول تعاملات له صباح اليوم السبت الموافق 17-1-2026 بدون أي تغيير؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي.

البنوك تتعطل

حسبما قرر البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي؛ تعطيل العمل في كافة البنوك بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا وبالتالي لا يتم أي تداولات في سعر الدولار.

سعر أكبر دولار اليوم

وفقًا لآخر تداول لأعلى سعر دولار في البنوك منذ يوم الخميس الماضي؛ والذي بلغت قيمته 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع .

بنوك تتداول على الدولار بسعر مرتفع

وبحسب تداولات البنوك فإن أعلي سعر دولار أمام الجنيه تم التداول عليه في مصرف أبوظبي الإسلامي.

استقرار الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثاني على التوالي وذلك مع مستهل تعاملات اليوم

لماذا استقر الدولار

وفقًا لتداولات البنك المركزي المصري منذ مساء الخميس الماضي والتي أظهرت ثباتا في سعر الدولار أمام الجنيه بمناسبة تعطل العمل في البنوك.

الدولار في البنك المركزي

وفقا لآخر تعاملات سجلها الدولار في تداولات البنك المركزي المصري حيث بلغ 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للشراء في بنك القاهرة التابع للحكومة

وسجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للبيع و 47.24 جنيه للشراء في بنوك " سايب، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الكويت الوطني"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، ميدالبركة، التنمية الصناعية،مصر".

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " نكست،قطر الوطني QNB،العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، التعمير والإسكان".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB،فيصل الإسلامي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

طرح أذون خزانة

اعلن البنك المركزي عن ارتفاع الطلبات المقدمة في مزاد طرح أذون خزانة إلى 2914 طلبًا قدمته المؤسسات المالية و المستثمرين في عطاء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تم خلاله التنسيق مع وزارة المالية للقيام بعمليات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا .

بلغ إجمالي العروض المقدمة في مزاد اليوم بقيمة بلغت 263,6 مليار جنيه بما يساوي 5.6 مليار دولار من أصل 90 مليار جنيه مستهدفة.

قال التقرير إن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية في أجل 364 يوما لتصل إلي 1640 طلبًا بقيمة وصلت 133.434 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.

تضمن متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 24.544% وأقل سعر بنسبة 23.5% و أعلي سعر بنسبة 30%.

وعلى سياق متصل وصل حجم طلبات الاكتتاب المقدمة في أجل 182 يوما لتصل لـ 1274 طلبًا بقيمة 130.152 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 25.5% و أعلي سعر بنسبة 27.901% و أقل سعر بنسبة 23.001%.