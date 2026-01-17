قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وش الخير .. خالد سليم يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
ماذا كان يفعل الرسول بين الأذان والإقامة؟.. 3 سنن مهجورة لا تعرفها
مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل نون النسوة | فيديو
سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026
بديل عن حماس.. تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية
روسيا: مرتزقة كولومبيون يلتحقون بلواء تابع للحرس الوطني الأوكراني
مصر والمغرب ايد واحدة.. الغندور يعلق على تصريحات حسام حسن
البيت الأبيض: لا أحد يعلم ما الذي سيقرره ترامب بشأن إيران
مي كساب: أبعدت أولادي عن السوشيال ميديا.. والأمومة غيرت حياتي وأوكا زوج متعاون
أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك
اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم السبت 17-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أعلى دولار أمام الجنيه استقرارًا في أول تعاملات له صباح اليوم  السبت الموافق 17-1-2026 بدون أي تغيير؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي.

البنوك تتعطل 

حسبما قرر البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي؛ تعطيل العمل في كافة البنوك بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا وبالتالي لا يتم أي تداولات في سعر الدولار.

سعر أكبر دولار اليوم

وفقًا لآخر تداول لأعلى سعر دولار في البنوك منذ يوم الخميس الماضي؛ والذي بلغت قيمته 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع .

بنوك تتداول على الدولار بسعر مرتفع

وبحسب تداولات البنوك فإن أعلي سعر دولار أمام الجنيه تم التداول عليه في مصرف أبوظبي الإسلامي.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

استقرار الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثاني على التوالي وذلك مع مستهل تعاملات اليوم

لماذا استقر الدولار

وفقًا لتداولات البنك المركزي المصري منذ مساء الخميس الماضي والتي أظهرت ثباتا في  سعر الدولار أمام الجنيه  بمناسبة تعطل العمل في البنوك.

سعر الدولار في مصر

الدولار في البنك المركزي

وفقا لآخر تعاملات سجلها الدولار في تداولات البنك المركزي المصري حيث بلغ 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للشراء  في بنك القاهرة التابع للحكومة

وسجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للبيع و 47.24 جنيه للشراء في بنوك " سايب، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الكويت الوطني"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، ميدالبركة، التنمية الصناعية،مصر".

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " نكست،قطر الوطني QNB،العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، التعمير والإسكان".

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB،فيصل الإسلامي".

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع  في مصرف أبوظبي الإسلامي.

طرح أذون خزانة

اعلن البنك المركزي عن ارتفاع الطلبات المقدمة في مزاد طرح أذون خزانة إلى 2914 طلبًا قدمته المؤسسات المالية و المستثمرين في عطاء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تم خلاله التنسيق مع وزارة المالية للقيام بعمليات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا .

وزير المالية: القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة ٧٣٪وزير المالية: القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة ٧٣٪

بلغ إجمالي العروض المقدمة في مزاد اليوم بقيمة بلغت 263,6 مليار جنيه بما يساوي 5.6 مليار دولار من أصل 90 مليار جنيه مستهدفة.

قال التقرير إن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية في أجل 364 يوما لتصل إلي 1640 طلبًا بقيمة وصلت 133.434 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.

تضمن متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 24.544% وأقل سعر بنسبة 23.5% و أعلي سعر بنسبة 30%.

وعلى سياق متصل وصل حجم طلبات الاكتتاب المقدمة في أجل 182 يوما لتصل لـ 1274 طلبًا بقيمة 130.152 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 25.5% و أعلي سعر بنسبة 27.901% و أقل سعر بنسبة 23.001%.

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
سر في فقدان الوزن
