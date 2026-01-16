قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة دور مصر في إنهاء حرب غزة
لمدة 3 ساعات.. قطع الكهرباء عن منطقتين في طور سيناء
الأهلي يفتتح بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة بفوز ساحق على الاتحاد السكندري
من غزة إلى سوريا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرق الماعز والحمير
دعاء الإفطار للصائم يوم الإسراء والمعراج.. اغتنم وقت استجابة الدعوات
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
اقتصاد

سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 داخل الأسواق الرسمية ودون تغيير.

الدولار يستقر

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في اليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء العمل في ختام مساء أمس الخميس بمناسبة تعطل العمل في البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر

الدولار في البنك المركزي

وفقا لآخر تعاملات سجلها الدولار في تداولات البنك المركزي المصري حيث بلغ 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للشراء  في بنك القاهرة التابع للحكومة

وسجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للبيع و 47.24 جنيه للشراء في بنوك " سايب، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الكويت الوطني"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، ميدالبركة، التنمية الصناعية،مصر".

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " نكست،قطر الوطني QNB،العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، التعمير والإسكان".

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB،فيصل الإسلامي".

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع  في مصرف أبوظبي الإسلامي.

