الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الجمعة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي "غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هذا اليوم الجمعة 27 رجب 1447هـ الموافق 16 يناير 2026م، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة ولله الحمد".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيان أعلن فيه أن الملك سلمان عبد العزيز، يجري ، فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.