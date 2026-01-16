بسمة وهبة: تقليد الغرب بعشوائية لأجل المشاهدات كارثة تهدد شبابنا

وصفت الإعلامية بسمة وهبة، بعض الظواهر المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «كارثة حقيقية»، مؤكدة أن ما يحدث لا يحمل أي قدر من المبالغة، بل يعكس خطورة بالغة تهدد وعي وسلامة الشباب.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الأزمة تكمن في تقليد بعض الشباب لتصرفات دخيلة على المجتمع، ليس في مجالات البحث أو التطوير أو الفكر العلمي، وإنما في ممارسات مؤذية، هدفها الأساسي تحقيق المشاهدات وجني الأموال.

وأشارت وهبة إلى أن البحث عن مصدر دخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من أقرب الطرق التي يلجأ إليها بعض الشباب، لافتة إلى واقعة رواها لها أحد الآباء والأمهات، حيث طلب ابنهما مبلغًا ماليًا كبيرًا، وعندما قوبل طلبه بالرفض، استطاع الحصول على المبلغ نفسه خلال ساعة واحدة عبر العمل على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول طبيعة هذا الدخل وأساليبه.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة أنها لا تملك معرفة تفصيلية بآليات تحقيق الأرباح عبر هذه المنصات، لكنها حذّرت من أن اعتماد السوشيال ميديا كمصدر رزق قد يدفع بعض الشباب إلى القيام بأي تصرف دون وعي أو إدراك للعواقب، مشيرة إلى أن هذه الخطورة، رغم جسامتها، لا ترقى إلى مستوى «الكارثة» التي أرادت تسليط الضوء عليها.

وكشفت وهبة عن انتشار ما يُعرف بـ«تريند الشاي»، موضحة أنه يقوم على قيام شابين أو فتاتين، أو حتى الخاطب وخطيبته، بسكب الماء المغلي أو الشاي الساخن على أيديهم بعد وضعها معًا، ثم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عبارات توحي بالالتزام الأبدي، مثل «مع بعض طول العمر».

وأعربت عن صدمتها الشديدة من هذا السلوك، معتبرة أنه لا يمت للمنطق أو العقل بصلة، ولا يمكن أن يكون تعبيرًا عن الحب أو الارتباط، بل يمثل إيذاءً جسديًا خطيرًا قد يقود إلى تدمير مستقبل الشباب بدلًا من بنائه.