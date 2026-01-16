قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
بعثة أسود التيرانجا تصل الرباط استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
برلماني: ميناء السخنة ومحطة الحاويات الجديدة نقلة تاريخية في الموانئ المصرية
لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء المتسابق محمد محمد كامل: أنت بتهبرنا كل مرة
توك شو

بسمة وهبة: تقليد الغرب بعشوائية لأجل المشاهدات كارثة تهدد شبابنا

بسمة وهبة
بسمة وهبة

وصفت الإعلامية بسمة وهبة، بعض الظواهر المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «كارثة حقيقية»، مؤكدة أن ما يحدث لا يحمل أي قدر من المبالغة، بل يعكس خطورة بالغة تهدد وعي وسلامة الشباب.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الأزمة تكمن في تقليد بعض الشباب لتصرفات دخيلة على المجتمع، ليس في مجالات البحث أو التطوير أو الفكر العلمي، وإنما في ممارسات مؤذية، هدفها الأساسي تحقيق المشاهدات وجني الأموال.

وأشارت وهبة إلى أن البحث عن مصدر دخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من أقرب الطرق التي يلجأ إليها بعض الشباب، لافتة إلى واقعة رواها لها أحد الآباء والأمهات، حيث طلب ابنهما مبلغًا ماليًا كبيرًا، وعندما قوبل طلبه بالرفض، استطاع الحصول على المبلغ نفسه خلال ساعة واحدة عبر العمل على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول طبيعة هذا الدخل وأساليبه.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة أنها لا تملك معرفة تفصيلية بآليات تحقيق الأرباح عبر هذه المنصات، لكنها حذّرت من أن اعتماد السوشيال ميديا كمصدر رزق قد يدفع بعض الشباب إلى القيام بأي تصرف دون وعي أو إدراك للعواقب، مشيرة إلى أن هذه الخطورة، رغم جسامتها، لا ترقى إلى مستوى «الكارثة» التي أرادت تسليط الضوء عليها.

وكشفت وهبة عن انتشار ما يُعرف بـ«تريند الشاي»، موضحة أنه يقوم على قيام شابين أو فتاتين، أو حتى الخاطب وخطيبته، بسكب الماء المغلي أو الشاي الساخن على أيديهم بعد وضعها معًا، ثم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عبارات توحي بالالتزام الأبدي، مثل «مع بعض طول العمر». 

وأعربت عن صدمتها الشديدة من هذا السلوك، معتبرة أنه لا يمت للمنطق أو العقل بصلة، ولا يمكن أن يكون تعبيرًا عن الحب أو الارتباط، بل يمثل إيذاءً جسديًا خطيرًا قد يقود إلى تدمير مستقبل الشباب بدلًا من بنائه.

بسمة وهبة

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

مؤتمر صحفي لإطلاق عقار ويجوفي في مصر

نوفو نورديسك تعلن عن إطلاق ويجوفي في مصر وهو علاج من فئة GLP-1 معتمد لعلاج السمنة وزيادة الوزن لدى البالغين والمراهقين من سن 12 عاما الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بالوزن

التضامن الاجتماعى

التضامن تشارك في أعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية بـ مدريد

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تطلق دورتها التدريبية الثالثة

