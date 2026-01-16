قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مصر تقود مسار التهدئة بحكمة سياسية في لحظة إقليمية فارقة

مجلس النواب
مجلس النواب

رحب النائب أحمد السبكي، بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا طبيعيا للدور المصري المسؤول في قيادة جهود التهدئة ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الشائكة بحكمة سياسية ورؤية استراتيجية متكاملة، في ظل أوضاع إقليمية بالغة التعقيد.

وأوضح السبكي، أن المرحلة الثانية من الاتفاق تؤكد مجددا أن مصر تتحرك انطلاقا من ثوابت وطنية راسخة، تقوم على حماية الأمن القومي المصري والعربي، ومنع انزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من التصعيد، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع الأزمات الإقليمية بمنهج يعتمد على التوازن بين الحفاظ على الاستقرار ودعم الحلول السياسية القابلة للتنفيذ.

وأشار النائب إلى أن اتفاق شرم الشيخ يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة التوازنات الإقليمية والدولية، وقدرتها على لعب دور محوري كوسيط فاعل يحظى بثقة الأطراف المختلفة، لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لم يكن ليتحقق دون الجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة المصرية لتقريب وجهات النظر وتهيئة المناخ المناسب لاستكمال المسار السياسي.

وأكد النائب أحمد السبكي أن المرحلة الثانية تحمل دلالات سياسية وأمنية مهمة، من شأنها دعم مسار التهدئة، وفتح آفاق أوسع أمام معالجة جذور الأزمات، بدلا من الاكتفاء بإدارة تداعياتها، موضحا أن هذا المسار يعكس إدراكا مصريا عميقا لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصا على تجنيب الشعوب المزيد من الأعباء الإنسانية والاقتصادية.

وشدد النائب على أن التحركات المصرية تنبع من رؤية واضحة تقوم على رفض منطق العنف، والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع، ودعم مسارات الحوار والتسوية السياسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام، مؤكدا أن مصر لم تكن يوما طرفا في الأزمات، بل كانت دائما عنصرا رئيسيا في احتوائها ومعالجتها.

وأكد السبكي أن استكمال المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ؛ يمثل رسالة طمأنة للمنطقة والمجتمع الدولي، بأن الدولة المصرية قادرة على مواصلة دورها القيادي، وتحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لتعزيز الأمن والاستقرار، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم فرص السلام والتنمية في المنطقة.

غزة مصر البرلمان النواب مجلس النواب

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

مستشفي بني سويف الجامعي

إصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

نقل المصابين للمستشفى

المنيا .. اصابة 11 شخصا في حادث تصادم نقل وميكروباص بصحراوي مطاي

بالصور

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الثور| حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

