من ألبوم قلبي ارتاح.. لطيفة تطرح كليب قلبي حن

طرحت الفنانة لطيفة أحدث أعمالها المصورة، فيديو كليب أغنية «قلبي حن»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بالتزامن مع طرح الأغنية على مختلف منصات الموسيقى الرقمية، لتواصل من خلاله سلسلة النجاحات التي يحققها ألبومها الأخير «قلبي ارتاح».

وأعلنت لطيفة عن طرح الكليب عبر حساباتها الرسمية، مرفقة مقطعًا من كلمات الأغنية التي تحمل طابعًا وجدانيًا عاطفيًا، وتعبر عن الشوق والحنين وألم الفراق، حيث كتبت: «قلبي حن، على أوتار الشوق يدندن، لكن من يحس بهالقلب وتعذيبه».

أغنية «قلبي حن» من كلمات ياسين حمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، فيما تولت إخراج الكليب فرح علامة، وجاء العمل بصريًا متناغمًا مع أجواء الأغنية، معتمدًا على الإحساس والصورة الهادئة التي تعكس معاني الاشتياق والانتظار.

وتنتمي الأغنية إلى ألبوم «قلبي ارتاح»، الذي يشهد تنوعًا موسيقيًا واضحًا ويعكس حالة فنية ناضجة تعيشها لطيفة، حيث يضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي لاقت تفاعلًا واسعًا منذ طرحها، وتصدرت قوائم الاستماع على عدد من المنصات.

وتقول كلمات الأغنية في أحد مقاطعها:

«قلبي حن

على أوتار الشوق يدندن

لكن من

يحس بهالقلب وتعذيبو

فيا سكن

حبو في الجاش تمكّن

بزايد جن

اللي معذّبني ربّي حسيبو».