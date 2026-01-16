قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من ألبوم قلبي ارتاح.. لطيفة تطرح كليب قلبي حن

لطيفة
لطيفة
سعيد فراج

طرحت الفنانة لطيفة أحدث أعمالها المصورة، فيديو كليب أغنية «قلبي حن»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بالتزامن مع طرح الأغنية على مختلف منصات الموسيقى الرقمية، لتواصل من خلاله سلسلة النجاحات التي يحققها ألبومها الأخير «قلبي ارتاح».

وأعلنت لطيفة عن طرح الكليب عبر حساباتها الرسمية، مرفقة مقطعًا من كلمات الأغنية التي تحمل طابعًا وجدانيًا عاطفيًا، وتعبر عن الشوق والحنين وألم الفراق، حيث كتبت: «قلبي حن، على أوتار الشوق يدندن، لكن من يحس بهالقلب وتعذيبه».

أغنية «قلبي حن» من كلمات ياسين حمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، فيما تولت إخراج الكليب فرح علامة، وجاء العمل بصريًا متناغمًا مع أجواء الأغنية، معتمدًا على الإحساس والصورة الهادئة التي تعكس معاني الاشتياق والانتظار.

وتنتمي الأغنية إلى ألبوم «قلبي ارتاح»، الذي يشهد تنوعًا موسيقيًا واضحًا ويعكس حالة فنية ناضجة تعيشها لطيفة، حيث يضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي لاقت تفاعلًا واسعًا منذ طرحها، وتصدرت قوائم الاستماع على عدد من المنصات.

وتقول كلمات الأغنية في أحد مقاطعها:
«قلبي حن
على أوتار الشوق يدندن
لكن من
يحس بهالقلب وتعذيبو
فيا سكن
حبو في الجاش تمكّن
بزايد جن
اللي معذّبني ربّي حسيبو».

لطيفة كليب قلبي حن الفنانة لطيفة أغاني لطيفة أعمال لطيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

مستشفي بني سويف الجامعي

إصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

نقل المصابين للمستشفى

المنيا .. اصابة 11 شخصا في حادث تصادم نقل وميكروباص بصحراوي مطاي

بالصور

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا

برج الثور| حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد
برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد
برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد