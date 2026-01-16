قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
برلمان

حزب السادات: الرئيس السيسي يقود بحكمة جهود الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ

عفت السادات
عفت السادات
عبد الرحمن سرحان

أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالدور المحوري والتاريخي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة ملف غزة، مؤكدًا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ؛ يعكس ثقل الدولة المصرية ونجاح قيادتها السياسية في تثبيت مسار التهدئة وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد السادات، أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار تنفيذ الاتفاق بمراحله المختلفة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تشكيل إدارة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة يُعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار، ويؤكد قدرة مصر على فرض حلول واقعية رغم التحديات والتعنت الإسرائيلي المستمر.

وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي أن أهمية هذه المرحلة تكمن في نقل الأوضاع من دائرة المواجهة العسكرية إلى مسار الحل السياسي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرة تفاوضية واسعة مكنتها من تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، والعمل على تنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب دورها الإنساني في تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل منتظم ومستدام.

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية ثابتة في موقفها الداعم لوحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان كيانًا واحدًا لا يقبل التقسيم، وأن أي محاولات للمساس بوحدة الدولة الفلسطينية مرفوضة جملة وتفصيلًا.

وطالب السادات بسرعة استكمال تنفيذ بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل نقص الغذاء والدواء، وتدهور الأوضاع المعيشية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إعادة الإعمار، وإنهاء معاناة النزوح وتوفير حياة كريمة للمدنيين.

وأكد أن اتفاق شرم الشيخ يشكل نواة حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر ستظل الطرف الأقدر على جمع الفرقاء واحتواء الأزمات وصناعة السلام.

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

مستشفي بني سويف الجامعي

إصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

نقل المصابين للمستشفى

المنيا .. اصابة 11 شخصا في حادث تصادم نقل وميكروباص بصحراوي مطاي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الثور| حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

