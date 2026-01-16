حزب السادات: الرئيس السيسي يقود بحكمة جهود الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ

أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالدور المحوري والتاريخي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة ملف غزة، مؤكدًا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ؛ يعكس ثقل الدولة المصرية ونجاح قيادتها السياسية في تثبيت مسار التهدئة وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد السادات، أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار تنفيذ الاتفاق بمراحله المختلفة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تشكيل إدارة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة يُعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار، ويؤكد قدرة مصر على فرض حلول واقعية رغم التحديات والتعنت الإسرائيلي المستمر.

وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي أن أهمية هذه المرحلة تكمن في نقل الأوضاع من دائرة المواجهة العسكرية إلى مسار الحل السياسي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرة تفاوضية واسعة مكنتها من تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، والعمل على تنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب دورها الإنساني في تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل منتظم ومستدام.

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية ثابتة في موقفها الداعم لوحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان كيانًا واحدًا لا يقبل التقسيم، وأن أي محاولات للمساس بوحدة الدولة الفلسطينية مرفوضة جملة وتفصيلًا.

وطالب السادات بسرعة استكمال تنفيذ بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل نقص الغذاء والدواء، وتدهور الأوضاع المعيشية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إعادة الإعمار، وإنهاء معاناة النزوح وتوفير حياة كريمة للمدنيين.

وأكد أن اتفاق شرم الشيخ يشكل نواة حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر ستظل الطرف الأقدر على جمع الفرقاء واحتواء الأزمات وصناعة السلام.