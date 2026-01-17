قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة السلامة الأوروبية تحث شركات الطيران على تجنب المجال الجوي الإيراني
موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا
مصرع 12مسلحا على الأقل وإحباط محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب باكستان
مزحة.. وزير الدفاع الإيطالي يعلق على إرسال قوات أوروبية لـ جرينلاند
الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية
سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات السبت 17-1-2026
اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية
دعاء الفجر 28 شهر رجب للرزق والبركات.. لا تفوت أوقات الاستجابة
المواصفات الكاملة لسيارة هونشي H9.. الفخامة الصينية
منتخب مصر لشباب اليد يواجه المغرب وديًا للمرة الثانية
أمريكا ..تحركات سريعة لمنح شيفرون ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا
عداوة تافهة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على تصريحات حسام وإبراهيم حسن
محافظات

أخبار الوادي الجديد| تعزيز الاعتمادات لمنشآت الرعاية الصحية.. علاج 720 حالة وتوفير 235 نظارة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

تعزيز الاعتماد المبدئي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالوادي الجديد


عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا هامًّا لتوزيع المهام الخاصة بمعايير الاعتماد المبدئي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود المديرية لتعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحقيق رضا المنتفعين.

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الاجتماع جاء بتنظيم من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بقيادة د. محمد كمال، مدير إدارة الحوكمة، وبحضور مسؤولي ملف الاعتماد بالمديرية، وذلك لمتابعة تنفيذ مستهدفات خطة القطاع لاعتماد بعض المنشآت الصحية

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، على أهمية هذا الاجتماع في رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، بما يساهم في تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة لجميع المواطنين.


 التزام مستمر بتحقيق الجودة وتطوير مستوى الخدمات الصحية

ومن جانبه ذكر الدكتور أحمد عبد الحميد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن تكامل الأدوار بين مقدمي الخدمات الصحية يمثل ركيزة أساسية في توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن كل قطاع يلعب دورا فاعلا في تقديم خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن أحد أهم عوامل نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل هو تنوع مقدمي الخدمات الصحية، حيث يتيح ذلك للمواطن حرية الاختيار بين المنشآت الصحية، ويعزز من تجربة المرضى ويضمن حصولهم على خدمات طبية تنافسية بجودة عالية.  

وأضاف، أن نجاح منشآت صحية جديدة من مختلف القطاعات في الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعتمدة من منظمة الإسكوا الدولية، يعد خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات الصحية، بما يضمن للمواطنين الحصول على رعاية آمنة ومتكاملة.

صحة الوادى الجديد: توقيع الكشف الطبى على 720 حالة مرضية ضمن قافلة بنك الشفاء بالفرافرة

أنهت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد فعاليات قافلة الرمد التي نفذتها مؤسسة بنك الشفاء بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك بمستشفى الفرافرة المركزي على مدار يومين، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالدعم الكامل من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

علاج 720 حالة مرضية وتوفير 235 نظارة طبية

وحققت القافلة نتائج ملموسة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 720 مواطنًا، وأسفر الفحص عن تحديد 52 حالة تستدعي إجراء تدخلات جراحية، إلى جانب توفير 235 نظارة طبية للمستفيدين، في إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات طبية متخصصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة المديرية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية بالمناطق النائية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية بجميع مراكز المحافظة.

محاضرات تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد


أكّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار المحاضرات التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية ومراجعات ليلة الامتحان والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء والمختصين بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم بالمحافظة على مستوى مراكز المحافظة.

دعم العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي

وقال محافظ الوادي الجديد في تصريح له أن المحاضرات شهدت إقبالا كثيف من طلاب الشهادة الإعدادية وسط تنظيم متميز وحضور لافت من الطلاب، في إطار حرص الدولة على دعم العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

من جانبه، أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت امس الخميس 15 يناير وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه تم تجهيز لجان الامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتفعيل غرف العمليات؛ لضمان سير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

