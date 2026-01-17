محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بمدرسة الشهيد محمود مجدى الاعدادية بنين بحى روض الفرج، للإطمئنان على سير الامتحانات ، حيث يؤدى ٢١٤٣٦٧ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٧٤٦ لجنة ، من بينهم ٢١٣١٣٦ طالب وطالبة بالاعدادية العامة ، و١٠٢٩ طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و١٠٠ طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٦٠طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٤٢طالبًا وطالبة مكفوفين .

رافق محافظ القاهرة فى جولته د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، ود. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتى اللغة العربية ، والتربية الدينية، مضيفًا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة .



والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الإمتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها .