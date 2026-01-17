جولات للاطمئنان على هدوء اللجان.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظات

انطلقت اليوم "السبت"، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026،في المحافظات.

القاهرة

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة صباح اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026، بجولة تفقدية لعدد من المدارس، تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وتضمنت الجولة تفقد مدرسة الشهيد محمود مجدي الإعدادية بنين بحي روض الفرج، ثم مدرسة فاطمة النبوية الابتدائية بحي الساحل، للاطمئنان على انتظام اللجان.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن أداءهم للامتحانات في سهولة ويسر.

مطروح

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم السبت انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية حيث يؤدي 13200 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 125 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

واكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الهدوء والالتزام ساد لجان أمتحانات الشهادة الاعدادية في يومها الاول.

واطمأنت من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة على مستوي جميع الادارات التعليمية.

وأوضحت " وكيل الوزارة " أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات، مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح.

وأكدت نادية فتحى أنها شددت على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها .

وفى وقت سابق عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية وأحلام الإمام رئيس لجنة الإدارة وأيمن إبراهيم عبدالحميد رئيس لجنة النظام والمراقبة وتامر عزت رئيس مركز توزيع أسئلة الشهادة الاعدادية .

وشددت وكيل الوزارة خلال الاجتماع علي الإلتزام بالتعليمات وضوابط الإمتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث أنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها .

ووجهت رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان و عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية .

كما وجهت مدير المديرية رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة تمهيدا لتسليمها للكنترول مع ضرورة تحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والإلتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية للشهادة الاعدادية والمقرر انطلاقها صباح السبت السابع عشر من يناير الجاري وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مضيفا إلي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب .

وأختتمت نادية فتحي تعليماتها لرؤساء اللجان بالتأكيد علي منع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان وحتي نهاية أعمال الامتحانات كذلك الإلتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يومياً لضمان تحقيق عملية إمتحانية منضبطة وفق لتعليمات السيد الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذ.

اسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع لجان المحافظة، في أول أيام انعقادها، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 83 ألفًا و600 طالب وطالبة، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

توفير بيئة امتحانية آمنة

وأوضح محافظ أسيوط أن الامتحانات تستمر في الفترة من السبت 17 يناير وحتى الخميس 22 يناير، مؤكدًا أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة قبل انطلاقها، من خلال التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة وكافة الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات، تبدأ من مراحل إعداد وطباعة الأسئلة، ووضع باركود خاص لكل لجنة، وتغليف أوراق الامتحانات داخل أكياس معتمة ومغلقة، مع الالتزام بفتح مظاريف الأسئلة داخل اللجان بحضور الملاحظين وفي التوقيتات المحددة.

وأكد المحافظ أنه تم إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين لجان الامتحانات، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وربط غرف عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ.

إجراءات رادعة تجاه أي محاولات غش

وشدد محافظ أسيوط على حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، وسد أي عجز في أعداد الملاحظين من خلال الاستعانة بالاحتياطي، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي محاولات غش، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، مع غلق أبواب اللجان ومنع دخول غير المختصين، حفاظًا على حسن سير العملية الامتحانية وجودتها.

وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ أسيوط رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل حتى انتهاء الامتحانات، وأن مصلحة الطلاب وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

البحيرة

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن 592 لجنة تستقبل صباح اليوم السبت الموافق 17 يناير، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، 128710 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة، و23 لجنة لاستقبال 5828 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، بالإضافة إلى ثلاث لجان تستقبل 35 طالبًا وطالبة بالتربية الخاصة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وفق بيان إعلامي، إلى أنه تم تجهيز لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، وتوزيع الطلاب على كشوف المناداة لتحقيق التباعد بينهم للتصدي للغش، ووضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر وأجواء منظمة ومريحة للطلاب.

ولفت إلى أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، والالتزام باتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة للملاحظين، والتأكيد على توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب قبل الخروج من اللجنة، وعدم دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأي سبب من الأسباب.

وأشار إلى أن الامتحانات سبقها إعداد متميز، وتم عقد اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ومسؤولي مركز توزيع الأسئلة وفريق العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومديري المدارس التي ستقام بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وتم التنبيه مشددًا على انضباط اللجان الامتحانية، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، كما تم التنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان والمدارس والكنترولات على مستوى المحافظة، والتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة من أجل توفير الإسعافات الأولية بحجرة الزائرة الصحية بكل لجنة، وكذلك توفير طبيب أو زائرة صحية باللجان الامتحانية، وذلك من أجل خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية، لضمان سير الامتحانات بسلاسة والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تحدث، وتم التشديد بتوجيهات حازمة للجنة المتابعة الشاملة بالمديرية لتشديد الرقابة على سير امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة.

كما شدد وكيل الوزارة على لجنة المتابعة الشاملة بضرورة الانضباط والشفافية، ومنع أي محاولات للغش بكل حزم، وتطبيق القواعد القانونية المنظمة للامتحانات، مع التأكيد على توفير الهدوء التام والمناخ المناسب أمام الطلاب، ورصد المخالفات فورًا ورفع تقارير دورية ولحظية عن أي تجاوزات أو مشكلات تقنية أو إدارية، لسرعة التدخل واتخاذ القرار المناسب لضمان بيئة امتحانية منضبطة.