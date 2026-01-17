قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
الأول من نوعه في الفضاء .. خطوة استراتيجية لترسيخ الوجود البشري خارج الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب مؤقت أم عقوبة طويلة؟.. التفاصيل الكاملة لإيقاف مروان عطية وصلاح محسن

مروان عطية
مروان عطية
منتصر الرفاعي

كشف مسؤولو منتخب مصر عن تفاصيل إيقاف الثنائي مروان عطية وصلاح محسن مؤكدين أن العقوبة تقتصر فقط على مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دون أن تمتد إلى المشاركات العالمية أو مباريات الأندية.

تفاصيل عقوبة كاف

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر رسميًا بإيقاف مروان عطية وصلاح محسن لمدة مباراتين على خلفية ما بدر منهما عقب مباراة السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

الغياب أمام نيجيريا وأول مباراة رسمية

وبناءا على قرار "كاف"، سيغيب الثنائي عن مواجهة منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث إضافة إلى الغياب عن أول مباراة رسمية للمنتخب ضمن بطولات الاتحاد الإفريقي.

موقف مروان عطية مع الأهلي

أكدت المصادر أن الإيقاف لا يشمل البطولات القارية للأندية خارج نطاق العقوبة المحددة وبالتالي لن يغيب مروان عطية نجم خط وسط النادي الأهلي عن مباراة يانج أفريكانز المقرر إقامتها الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مشاركات مروان عطية في البطولة

شارك مروان عطية مع منتخب مصر في أربع مباريات خلال منافسات كأس أمم أفريقيا ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر ليعد من العناصر المؤثرة في مشوار الفراعنة بالبطولة.

صلاح محسن.. مشاركة محدودة وقيادة

على الجانب الآخر شارك صلاح محسن في مباراة واحدة فقط خلال البطولة جاءت أمام منتخب أنجولا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وحمل خلالها شارة قيادة المنتخب.

ويؤكد القرار أن عقوبة الإيقاف ذات طابع قاري محدود ولن تؤثر على مشاركة اللاعبين في كأس العالم أو مع أنديتهما لتبقى مقتصرة فقط على مواجهات ومنصات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

مباراة منتخب مصر ونيجيريا 

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لختام مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة على الأراضي المغرب مواجهة منتخب نيجيريا اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء  على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعي منتخب مصر  للحصول على المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه  عقب فشله في التاهل لنهائي البطولة عقب الهزيمة امام السنغال.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب ثم غانا بـ4 ألقاب.

صلاح محسن مروان عطية منتخب مصر ايقاف مروان عطية وصلاح محسن كأس أمم إفريقيا إتحاد كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

دعاء جبر الخواطر

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الزواج

عالم بالأزهر: تعدد الزوجات يكون لعلاج المشكلات وليس لخلقها

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد