غياب مؤقت أم عقوبة طويلة؟.. التفاصيل الكاملة لإيقاف مروان عطية وصلاح محسن

كشف مسؤولو منتخب مصر عن تفاصيل إيقاف الثنائي مروان عطية وصلاح محسن مؤكدين أن العقوبة تقتصر فقط على مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دون أن تمتد إلى المشاركات العالمية أو مباريات الأندية.

تفاصيل عقوبة كاف

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر رسميًا بإيقاف مروان عطية وصلاح محسن لمدة مباراتين على خلفية ما بدر منهما عقب مباراة السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

الغياب أمام نيجيريا وأول مباراة رسمية

وبناءا على قرار "كاف"، سيغيب الثنائي عن مواجهة منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث إضافة إلى الغياب عن أول مباراة رسمية للمنتخب ضمن بطولات الاتحاد الإفريقي.

موقف مروان عطية مع الأهلي

أكدت المصادر أن الإيقاف لا يشمل البطولات القارية للأندية خارج نطاق العقوبة المحددة وبالتالي لن يغيب مروان عطية نجم خط وسط النادي الأهلي عن مباراة يانج أفريكانز المقرر إقامتها الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مشاركات مروان عطية في البطولة

شارك مروان عطية مع منتخب مصر في أربع مباريات خلال منافسات كأس أمم أفريقيا ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر ليعد من العناصر المؤثرة في مشوار الفراعنة بالبطولة.

صلاح محسن.. مشاركة محدودة وقيادة

على الجانب الآخر شارك صلاح محسن في مباراة واحدة فقط خلال البطولة جاءت أمام منتخب أنجولا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وحمل خلالها شارة قيادة المنتخب.

ويؤكد القرار أن عقوبة الإيقاف ذات طابع قاري محدود ولن تؤثر على مشاركة اللاعبين في كأس العالم أو مع أنديتهما لتبقى مقتصرة فقط على مواجهات ومنصات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

مباراة منتخب مصر ونيجيريا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لختام مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة على الأراضي المغرب مواجهة منتخب نيجيريا اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعي منتخب مصر للحصول على المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه عقب فشله في التاهل لنهائي البطولة عقب الهزيمة امام السنغال.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب ثم غانا بـ4 ألقاب.