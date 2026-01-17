قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زراعة بـ«الشيوخ»: الدولة هي الضامن للتوازن بين أسعار مستلزمات الإنتاج والعائد للمزارعين

الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أهمية دور الدولة في وضع رؤية واضحة للاقتراب من تحقيق الأمن الغذائي في مصر، تقوم على «معادلة العائد العادل» للمزارع وربط أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بتكلفة مستلزمات الإنتاج قبل بدء موسم الزراعة سواء الصيفي أو الشتوي كأحد أدوات الدول لتأمين غذائها وسط موجات تضخم وارتفاع تكاليف الزراعة عالميا.

وقال «البطران» إن الحديث عن الأمن الغذائي لا ينفصل عن ملف مستلزمات الإنتاج الزراعي باعتبارها العامل الحاسم في قرار المزارع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية من عدمه وعلى رأسها القمح والفول البلدي والذرة إلى جانب قصب السكر وبنجر السكر.

وأوضح أن القدرة على زيادة المساحات المنزرعة من هذه المحاصيل ترتبط مباشرة بتوفير مستلزمات الإنتاج وتوازن أسعارها بما يضمن للمزارع جدوى إقتصادية حقيقية وأن الوصول لأمن غذائي حقيقي هو أن يعرف المزارع «قبل أن يزرع» أن الدولة تضمن له عائدا يحميه ويحمي الزراعة ويخدم أهداف الدولة .

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أهمية إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، موضحا أن وضوح السعر الاسترشادي المسبق يرفع درجة اليقين لدى المزارع ويشجعه على التوسع في زراعة المحاصيل المستهدفة، بما يزيد قدرة الدولة على الاقتراب من تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية وتقليل فجوة الاستيراد.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلي أن القطاع الزراعي يضم «مفتاحين» لا ينفصلان هما مستلزمات الإنتاج من جهة والمحاصيل الاستراتيجية من جهة أخرى، فكلما ارتبكت العلاقة بين تكلفة الزراعة وعائدها تراجعت قدرة الدولة على الاقتراب من تلبية احتياجاتها من محاصيل لا بديل عنها مثل القمح والفول البلدي والذرة وقصب السكر وبنجر السكر.

وأوضح  «البطران» أن أول خطوة عملية لإعادة ضبط هذه المعادلة تبدأ من الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل قبل موسم الزراعة وليس بعده.

وأكد أن وضوح السعر منذ البداية يرفع شهية المزارع للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ويمنح الدولة فرصة أكبر لزيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس مباشرة على تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد والاقتراب من تلبية الاحتياجات الفعلية من هذه المحاصيل.

وأشار «البطران » إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية لا يتحقق فقط بإجراءات المنع والرقابة، وإنما أيضا عبر ضمان أعلى عائد اقتصادي من زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد أن المزارع حين لا يجد مردودا مناسبا من الزراعة قد يتجه إلى تغيير استخدام الأرض أو التعدي عليها بالبناء، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي وللإنتاج الزراعي المستدام.

وطالب «البطران» بأن تكون الزيادة في أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية أعلى من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة والتقاوي والمبيدات.

وأوضح أن أي زيادة في تكلفة المدخلات دون انعكاس أكبر على سعر التوريد تضعف حافز المزارع وتؤدي إلى تراجع الإقبال على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المستهدفة بما ينعكس سلبيا على خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري علي ضرورة تبني آليات جديدة تجعل القطاع الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية ذات الأبعاد التصديرية قطاعا مهما وله جدوى اقتصادية أعلى يحقق عائدا للدولة وللمزارع المصري في الوقت نفسه بما يدعم استمرار الإنتاج ويدفع نحو تطوير منظومة الزراعة والتسويق والتوريد على أسس أكثر كفاءة.

كما أكد أن نجاح هذه الآليات سيعيد ترتيب أولويات الزراعة ويعطي للمحاصيل الاستراتيجية مكانتها الطبيعية باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي لا مجرد محاصيل «واجب وطني» لا تحقق للفلاح المصري العائد المادي المطلوب.

وأكد «البطران» على أن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من «قرار المزارع» في الحقل، وأن هذا القرار يحتاج إلى سياسات تسعير عادلة ومعلنة مبكرا وموازنة منصفة بين تكلفة الإنتاج وسعر التوريد بما يضمن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وحماية الأراضي الزراعية وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الغذاء.

ولفت رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ إلي أن دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا يجب أن يدار بمنطق رد الفعل بل بمنطق التخطيط المسبق الذي يوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر التوريد وحماية الأرض الزراعية.

وأكد أن الوصول لأمن غذائي حقيقي يبدأ من قرار بسيط لكنه حاسم وهو أن يعرف المزارع «قبل أن يزرع» أن الدولة تضمن له عائدا يحميه ويحمي أرضه… ويخدم الدولة في وقت واحد.

الأمن الغذائي مستلزمات الإنتاج المحاصيل الاستراتيجية موسم الزراعة بنجر السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

طائرة الزمالك

السبب ديمتري.. أزمة جديدة تضرب الزمالك في سوبر الطائرة

حسام حسن

ارتباك فى منتخب مصر.. الجبهة اليسري صداع قبل مواجهة نيجيريا

الغندور

خالد الغندور يستغرب من بيان الاتحاد السنغالي بعد مساندة جماهير طنجة لمنتخبهم

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد