أمين تنظيم الجيل: رسالة ترامب للرئيس السيسي تأكيد دولي على ثقل مصر

أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، بالرسالة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس إدراكًا دوليًا متناميًا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في حفظ الاستقرار الإقليمي، واحترامًا واضحًا لمواقفها الثابتة تجاه القضايا الاستراتيجية وفي مقدمتها ملف مياه نهر النيل.

وقال قاسم في بيان له إن مضمون الرسالة يحمل اعترافًا صريحًا بعدالة المطالب المصرية، خاصة فيما يتعلق برفض أي إجراءات أحادية تمس الحقوق التاريخية لدول المصب، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعزز المسار القانوني والسياسي الذي تنتهجه الدولة المصرية منذ سنوات، والقائم على الحوار والتفاوض دون التفريط في شريان الحياة للشعب المصري.

وأكد أمين تنظيم حزب الجيل أن الإشادة بالدور المصري في وقف إطلاق النار بقطاع غزة تمثل شهادة دولية جديدة على نجاح الدبلوماسية المصرية، التي تحركت بوعي ومسؤولية لاحتواء التصعيد، وحماية المدنيين، ومنع انزلاق المنطقة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن القاهرة باتت طرفًا لا غنى عنه في أي ترتيبات إقليمية.

وأضاف قاسم أن ما تضمنته الرسالة بشأن خطورة التحكم الأحادي في الأنهار الدولية يعكس توافقًا مع الرؤية المصرية التي طالبت دومًا باتفاق قانوني عادل وملزم، يضمن الاستخدام المنصف للمياه، ويحمي الأمن المائي لمصر والسودان، مع مراعاة المصالح التنموية لدول حوض النيل دون إضرار.

وأشار إلى أن الحديث عن دور أمريكي محتمل في دعم مسار التفاوض حول سد النهضة يؤكد أن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بتعقيدات الأزمة، وبأن الحلول الجزئية أو المفروضة لن تحقق الاستقرار، بل إن التفاوض الجاد وحده هو السبيل لتجنيب المنطقة أزمات مستقبلية.

وشدد أمين تنظيم حزب الجيل على أن تعاطي الدولة المصرية مع هذا الملف يعكس دولة قوية لا تُدار بردود الأفعال، وإنما بسياسات محسوبة تحافظ على الحقوق، وتوازن بين الثوابت الوطنية ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن القيادة السياسية أثبتت قدرتها على إدارة أصعب الملفات بأدوات دبلوماسية رصينة.

واختتم الدكتور أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على دعم حزب الجيل الكامل للقيادة السياسية في استكمال هذا المسار، واستثمار الدعم الدولي المتزايد بما يحقق اتفاقًا عادلًا يحفظ الأمن المائي المصري، ويعزز دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.