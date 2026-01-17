قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل التعليم بالوادي الجديد لطلاب الإعدادية: اقرأوا الأسئلة بتأنٍّ ودونوا الإجابات بوضوح

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

وصل الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، لمدينة الفرافرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، لمتابعة انتظام أعمال امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م.


واستهل وكيل التعليم، جولته الميدانية بمدرسة حطية الشيخ مرزوق، حيث تابع إجراءات فتح مظاريف الأسئلة وفق المواعيد المحددة والتي تحتوي على أوراق البوكليت بحضور المعنيين، .

وخلال جولته باللجان أكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على تدوين الطالب للبيانات بكل دقة وتوقيع الملاحظين، موجها الطلاب بالتأنى عند قراءة الأسئلة وتدوين الإجابة بوضوح 


طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

ويؤدي 5593 طالبًا وطالبةً موزعين على 127 لجنةً، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ثاني امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انتظام كافة الطلبة والطالبات وسط إجراءات مشددة، لتنظيم سير الامتحانات.


ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار المحافظة في دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية والمركزية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

