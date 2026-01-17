وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره لاهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقضية مياه النيل وهي قضية محورية لمصر فالنيل شريان حياة للدولة المصرية.



جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية مع نظيره البوسني المدين كوناكوفيتش اليوم حول رؤية مصر للرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول السد الإثيوبي وكيف ترى مصر دلالاتها.



وقال عبد العاطي إن هناك حرصا مصريا على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل لتنفيذ مبادئ القانون الدولي ومبدأ الأخطار المسبق وعدم إحداث ضرر وهي إحدى الثوابت الأساسية لمصر فيما يتعلق بموضوع السد الإثيوبي، موضحا أن مصر مع تحقيق المصالح المشتركة.



وأضاف أننا إذا تحدثنا عن إجمالي الموارد المائية لمنطقة حوض النيل فهي تبلغ 1600 مليار متر مكعب تسقط سنويا في حوض النيل وإذا توسعنا بإضافة دول مثل الكونغو الديمقراطية يصبح الرقم 7 آلاف مليار متر مكعب، وبالتالي فليس هناك نقص في موارد المياه اذا أحسنا استخدام تلك الموارد المائية وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الحصص الحالية للمياه فنحن نتحدث عن كميات مياه هائلة و المطلوب حسن الاستخدام.



و تابع أننا نؤكد على ما ذكره الرئيس ترامب - وهي نقطة محورية - من أهمية الابتعاد الكامل عن أي حلول أحادية فليس من حق أي دولة في حوض النيل استخدام إجراءات إحادية، و موقف مصر يؤكد ضرورة الالتزام بالإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، مشددا على أن مصر منفتحة انفتاحا كاملا للتعامل مع دول حوض النيل و استخدام الموارد المائية وأن يكون التعاون قائما على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع والابتعاد بشكل كامل عن الإجراءات الانفرادية أو الأحادية.



وأوضح الوزير عبد العاطي أن الرئيس السيسي يعتزم توجيه خطاب إلى الرئيس ترامب ردا على خطابه للتعبير عن الشكر والتقدير والتعبير عن ثوابت الموقف المصري بالنسبة لقضية الأمن المائي.

وقال وزير الخارجية إن مصر تدعم جهود الرئيس ترامب وأهمية استمرار الجهود للعمل عن كثب لتحقيق المصالح للجميع والتأكيد على الشواغل المائية لكل من مصر و السودان.

جدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، التأكيد على أنه بدون الانخراط المباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشأن الفلسطيني وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، فإنه سيكون من الصعب تماما الحديث عن تنفيذ الأطراف لالتزاماتها على أرض الواقع في ظل ما نشهده من انتهاكات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار.



ونوه بأن تواجد ترامب واهتمامه ومتابعته اليومية للتطورات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خطة النقاط العشرين التي أطلقها، وتنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن، فإن الأمور كلها ستكون في "مهب الريح"، مشددا على أن هذا الانخراط هو الضمان الوحيد والرئيسي لتنفيذ هذه الاستحقاقات على أرض الواقع والتأكد من التزام الطرفين بشكل مباشر بتنفيذ تعهداتهما.



وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة السلام تشتمل على استحقاقات كثيرة أهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الدفع باللجنة الإدارية لتتولى الشؤون الحياتية بالقطاع، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن هذه اللجنة والتوافق على أعضاءها الـ15 ورئيسها، متوقعا أن يتم الدفع بها قريبا إلى داخل القطاع لتتولى مسؤولية توفير الخدمات الأساسية وإدارة الأمور الحياتية.

