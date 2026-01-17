هاكاثون الوادي الجديد.. إطلاق أكبر مسابقة للابتكار التكنولوجي بالمحافظة

أطلقت محافظة الوادي الجديد، لأول مرة، أكبر وأضخم مسابقة للابتكار التكنولوجي تستهدف أبناء المحافظة من الأطفال والشباب، تحت عنوان «هاكاثون الوادي الجديد يبتكر»، وذلك في خطوة غير مسبوقة لدعم الإبداع وتحويل الأفكار التكنولوجية المبتكرة إلى مشروعات واقعية تخدم المجتمع المحلي.

وتقام المسابقة تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة الوادي الجديد، وبإشراف أكاديمي من المعهد القومي للاتصالات، بما يضمن تقديم دعم علمي .

ويستهدف «هاكاثون الوادي الجديد يبتكر» اكتشاف ورعاية أصحاب الأفكار المبتكرة من أبناء المحافظة، وإتاحة الفرصة أمامهم لابتكار حلول تكنولوجية عملية تسهم في مواجهة التحديات التنموية، مستفيدين من الطبيعة الجغرافية الفريدة للمحافظة، التي تجمع بين الطابع الصحراوي والزراعي، إلى جانب ما تمتلكه من إمكانات واعدة في مجال الطاقة الشمسية.

وتعد المسابقة منصة إبداعية متكاملة لتمكين الشباب والمبتكرين، حيث توفر لهم بيئة داعمة لتطوير أفكارهم، من خلال التدريب والإرشاد الفني، إلى جانب فرص حقيقية لتبني المشروعات وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بدعم من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.