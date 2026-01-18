بعد 4 أشهر زواج .. أولى جلسات محاكمة رجل أنهى حياة زوجته اليوم

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد 18 يناير 2026، أولى جلسات محاكمة زوج قتل زوجته بعد 4 أشهر زواج بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام السعودي السطوحي رئيس الدائرة، وبعضوية المستشارين تامر كمال نجيب ومصطفي محمد المصري وأحمد فؤاد.

قررت النيابة العامة بمركز قويسنا بالمنوفية، تحت إشراف المحامى العام لنيابة المنوفية، إحالة تباع قتل زوجته بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات بينهما، إلى محكمة الجنايات مع إستمرار حبسه على ذمة القضية.

قررت محكمة قويسنا بمحافظة المنوفية تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بقرية ميت برة 15 يومًا على ذمة القضية، بعد عرضه على قاضى المعارضات.

كما كانت النيابة العامة بمركز قويسنا، تحت إشراف المحامى العام لنيابات المنوفية، قد قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار حبسه لاحقًا على ذمة التحريات.