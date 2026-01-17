قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى
الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
أخبار البلد

الصحة :غلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج لمخالفة التراخيص

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 7 عيادات ومراكز متخصصة في التجميل والجلدية والعلاج بالليزر بمحافظتي الجيزة وسوهاج، لعملها بدون تراخيص قانونية وبمخالفة الاشتراطات الصحية.

 غلق 6 عيادات ومراكز مخالفة

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة موسعة نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، أسفرت عن غلق 6 عيادات ومراكز مخالفة، وهي:
    •    عيادة WOW ME
    •    عيادة الدكتور حسام فوزي
    •    مركز فيزو شيب للعلاج الطبيعي
    •    مركز برسوم لعلاج الأورام
    •    مركز فاكير للجلدية
    •    عيادة الدكتور ماهر محمود للجلدية

وأشار إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل هذه المنشآت، مؤكدًا استمرار التنسيق مع هيئة الدواء المصرية لفحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أفاد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بأن إدارة العلاج الحر بسوهاج أغلقت مركز فلورا للتجميل والجلدية والليزر بمركز ساقلتة، لعدم حصوله على الترخيص اللازم، ولإدارته بواسطة طالبة تنتحل صفة طبيب جلدية وتجميل.

وأكد زكي أن جميع المنشآت المخالفة تم غلقها وتشميعها، داعيًا المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشأة وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل تلقي أي خدمة طبية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة عيادات تجميل ليزر سوهاج الجيزة

