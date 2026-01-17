كان ولا حاجة.. المخرج محمد دياب يرد على تصريحه الأخير لهشام ماجد

علق المخرج محمد دياب على الفيديو الذى تداول خلال الأيام الماضية والذى ظهر من خلاله وهو يمازح الفنان هشام ماجد وقال امام الكاميرات “هشام كان ولا حاحة قبل اشغال شقة خالد دياب اخويا اللى رفعه دا كان تحت" ، وتسبب هذا التصريح فى موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهجوم كبير على محمد دياب.

محمد دياب يعتذر لهشام ماجد بعد تصريحه الأخير

ونشر محمد دياب فيديو عبر حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك ، قائلا: “اللى الناس متعرفوش إن أنا وماجد اخوات وعلاقتنا قوية جدا ببعض لدرجة ان احنا بنهزر هزار رخم عادى بنا وبين بعض بس انا فى محاولة بائسة انى ابقى كوميديان هرجت التهريج دا قدام الكاميرات الناس طبعا زعلت ولما فكرت فيها معرفش ازاى انا هرجت التهريج دا قدام الكاميرا وانا عارف الناس قد ايه بتحب هشام”.

واضاف: “هشام ماجد مش بس فنان وكوميديان كبير لكن ميعرفوش انه فنان عظيم .. وميعرفوش ان طريقة هزارنا السخيفة دى والهزار اللى بينا دا ساعات مش بيبقى ليه علاقة بالواقع لأن هشام نجم بقاله ١٥ سنة ”.

واختتم ، معلقا: “الدرس المستفاد ان انا خليني فى الجد والتهريج دا خليه لناس تانية كتير والحاجة التانية ان هشام يابخته بجمهوره اللى يستحقه لأنه بصراحة من الفنانين والبشر المفضلين ليا”.