بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
دينية النواب: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد ضرورة حماية مياه النيل
عبد الحكيم ناصر: لم يتوقف العمل بالسد العالي يومًا حتى بعد هزيمة 67
اقتصاد

تفاصيل طرح استثمارات أسبوعية بـ17 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

قلصت وزارة المالية  من حجم استثماراتها المخططة لهذا الأسبوع في أذون وسندات الخزانة المصرية بمقدار 17مليار جنيه بما يعادل 360 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري باعتباره المعني بعمليات طرح أذون وسندات الخزانة المصرية لدعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

قال التقرير إن إدارة الدين العام بوزارة المالية خططتها لطرح أدوات دين من أذون خزانة وتضمنت آجال " 91و 273 و 182 و 364" يوما بالإضافة لسندات الخزانة من استحقاقات " 2 و 3 و 5" سنوات ذات العائد الثابت والمتغير.

ومن المقرر أن يتم البدء في طرح أذون وسندات الخزانة على مدار 3 عطاءات أسبوعية هي أيام " الأحد و الإثنين والخميس" من كل أسبوع.

كشف التقرير عن وصول إجمالي قيمة الاستثمارات المستهدفة من بيع أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالي تبلغ191 مليار جنيه بما يعادل 4.044 مليار دولار مقابل 208 مليار جنيه وهي تعادل 4.405 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.

تضمنت الإكتتابات طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 180 مليار جنيه بما يساوي 3.812 مليار دولار شملت أذون خزانة من آجال "91 و 273 و 182 و 364 " يوما خلال يومي الأحد والخميس من كل أسبوع

ويبلغ حجم طرح أذون خزانة اعتبارا من غدًا الأحد بقيمة تقدر بـ 70 مليار جنيه بإنخفاض مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، حيث تتضمن الطرح لأجلي 91 و 273 يومًا .

 بالإضافة لأجلي 182 و 364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه سيتم طرحها يوم الخميس المقبل.

وعلي سياق متصل تخطط الوزارة طرح سندات خزانة اعتبارا من الاثنين المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي؛ تتضمن سندات خزانة ذات العائدين الثابت و المتغير.

تضمن طرح سندات الخزانة من استحقاقي خزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 26 مليار جنيه تضمن استحقاقات عامين و 3  و5 سنوات و استحقاق 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه ذات العائد المتغير.

