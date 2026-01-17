للمرة السابعة.. يوويري موسيفيني يفوز بالانتخابات الرئاسية في أوغندا

أعلنت لجنة الانتخابات في أوغندا، اليوم السبت، فوز الرئيس يوويري موسيفيني بفترة ولاية سابعة مدتها 5 أعوام في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أول أمس الخميس.

وأفادت اللجنة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن موسيفيني فاز في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 72 في المائة من أصوات الناخبين مقابل 25 في المائة لأقرب منافسيه بوبي واين.

من جهته، أدان “واين”، نتائج الانتخابات، ووصفها بالزائفة، داعيا المواطنين الأوغنديين إلى تنظيم احتجاجات سلمية على هذه الانتخابات التي شابتها أعمال عنف.

يشار إلى أن موسيفيني، البالغ من العمر 81 عاما، قد تولى رئاسة أوغندا للمرة الأولى في عام 1986، ومنذ ذلك الحين فاز في 7 انتخابات.