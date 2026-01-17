قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب للصحة والسلامة المهنية بمكتبة مصر العامة بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

 في إطار خطة محافظة دمياط لرفع كفاءة العاملين بجميع المؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة نفذ مركز التنمية البشرية بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بدمياط تدريب بعنوان" الصحة والسلامة المهنية" ، وفي إطار خطة الدولة ورؤيتها التنموية مصر 2030،، وذلك خلال الفترة من 12 إلى ١٤ يناير 2026، بمقر مكتبة مصر العامة بدمياط لعدد ٥٤متدرب بنطاق المؤسسات الحكومية بالمحافظة .

ويأتي هذا التدريب في إطار رفع معايير الصحة والسلامة المهنية داخل المنشآت الحكومية، وانطلاقًا من أهمية الحفاظ على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي منظومة عمل ناجحة، وبما لا يقل أهمية عن كفاءة الأداء المؤسسي.

وتناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المهمة، من بينها: مفهوم الصحة والسلامة المهنية وأهميتها ، وكذا القوانين واللوائح المنظمة للسلامة المهنية ، إلى جانب كيفية الحد من المخاطر في بيئات العمل المختلفة و أيضًا الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تعرض العامل لأي تهديد يخل بسلامته داخل بيئة العمل، سواء كانت تهديدات مباشرة أو غير مباشرة، مثل التنمر الوظيفي

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج الهادفة إلى دعم بيئة العمل الآمنة، ورفع وعي العاملين بمفاهيم الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وحماية الموارد البشرية

دمياط محافظ دمياط السلامه والصحه مكتبه مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

السياحة: الآثار ليست مجرد مواقع تاريخيةبل مورد اقتصادي واجتماعي

وزير السياحة والآثار

نماذج مضيئة للتعاون الدولي .. كيف عززت حماية الآثار النهوض بالسياحة الثقافية

مؤتمر التراث والآثار قوة مصر الناعمة

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صدارة مناقشات الجلسة الأولى لمؤتمر الآثار والتراث

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد