تدريب للصحة والسلامة المهنية بمكتبة مصر العامة بدمياط

في إطار خطة محافظة دمياط لرفع كفاءة العاملين بجميع المؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة نفذ مركز التنمية البشرية بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بدمياط تدريب بعنوان" الصحة والسلامة المهنية" ، وفي إطار خطة الدولة ورؤيتها التنموية مصر 2030،، وذلك خلال الفترة من 12 إلى ١٤ يناير 2026، بمقر مكتبة مصر العامة بدمياط لعدد ٥٤متدرب بنطاق المؤسسات الحكومية بالمحافظة .

ويأتي هذا التدريب في إطار رفع معايير الصحة والسلامة المهنية داخل المنشآت الحكومية، وانطلاقًا من أهمية الحفاظ على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي منظومة عمل ناجحة، وبما لا يقل أهمية عن كفاءة الأداء المؤسسي.

وتناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المهمة، من بينها: مفهوم الصحة والسلامة المهنية وأهميتها ، وكذا القوانين واللوائح المنظمة للسلامة المهنية ، إلى جانب كيفية الحد من المخاطر في بيئات العمل المختلفة و أيضًا الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تعرض العامل لأي تهديد يخل بسلامته داخل بيئة العمل، سواء كانت تهديدات مباشرة أو غير مباشرة، مثل التنمر الوظيفي

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج الهادفة إلى دعم بيئة العمل الآمنة، ورفع وعي العاملين بمفاهيم الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وحماية الموارد البشرية