قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صنع في أوروبا.. اقتراح لقانون جديد لمعالجة التدهور الصناعي بالقارة العجوز
القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا
وفاة طاهر القويري مالك شركة الشمعدان
لا نفترق.. رسالة جديدة من رئيس الصومال
الزمالك يعلن تمديد عقد السيد أسامة لاعب فريق الشباب لمدة 5 مواسم
جامعة دمياط تشارك في فعاليات المؤتمر الأول للآثار والتراث المصري
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري مالك شركة الشمعدان
أستاذ موارد مائية: مصر والسودان يطالبان منذ 15 عامًا باتفاق قانوني يحمي حقوق دول المصب
موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية
إسبانيا تقدم 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في الناتو.. تفاصيل
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمياط تشارك في فعاليات المؤتمر الأول للآثار والتراث المصري

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

شارك الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، في فعاليات المؤتمر الأول للآثار والتراث المصري، الذي عُقد تحت عنوان «الآثار والتراث… قوة مصر الناعمة»، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وبحضور السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وجاء المؤتمر بحضور  الدكتورة يسر عز الرجال، عميد كلية الآثار بجامعة دمياط، وعدد من  أعضاء هيئة التدريس بالكلية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والآثريين، ورؤساء المعاهد الأجنبية، والمتخصصين، والإعلاميين.

واستُهلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة ألقاها  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد خلالها أن الآثار والتراث المصري يمثلان أحد أهم مصادر القوة الناعمة للدولة، لما لهما من دور محوري في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز مكانة مصر الحضارية والتاريخية عالميًا. كما أشار إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في مجالات التوثيق والحفظ والعرض المتحفي، بما يسهم في حماية التراث ودعم جهود التنمية السياحية المستدامة.

وعقب الجلسة الافتتاحية، انطلقت الجلسة الحوارية الأولى، والتي خُصصت لمناقشة التطورات الحديثة في التعليم الأثري في ظل التحول التكنولوجي والرقمي، حيث شارك فيها الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي كأحد المتحدثين الرئيسيين.

واستعرض رئيس جامعة دمياط خلال كلمته أهداف الجلسة ومحاورها، مؤكدًا أهمية تطوير المناهج والبرامج التعليمية في مجالات الآثار والتراث، وبناء قدرات بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

كما تناول  عددًا من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي في التعليم الأثري، ودور التقنيات الحديثة مثل المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي في تحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخريجين، ودعم جهود حماية وصون التراث.

وأكد رئيس جامعة دمياط على أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالآثار، وتوسيع نطاق التعاون المحلي والدولي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الأثري، وتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي والتدريب، بما ينعكس إيجابًا على منظومة العمل الأثري والسياحي في مصر.

دمياط محافظ دمياط جامعه دمياط وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

ترشيحاتنا

محمد رجب

رمضان 2026 .. محمد رجب يبدأ تصوير مسلسل السبت المقبل

سامح الصريطي

بعد عرضه بالهناجر..«شقيقة التايتنك» يحصد إشادات واسعة من نجوم وصُنّاع السينما

بوسي

المطربة بوسي تؤدي مناسك العمرة .. شاهد

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد