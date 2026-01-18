قرار بشأن المُتهمين بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه في مطروح

قرّرت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامها بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه في مطروح.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية باستيقاف سيارة "ميكروباص" وسرقة قائدها بالإكراه بمطروح .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد قائد السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) وبسؤاله قرر أنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح فوجئ بقيام (3 أشخاص) بإستيقافه وبحوزتهم أسلحة نارية والإستيلاء منه كرهاً على السيارة ومبلغ 4 الآف جنيه كان بحوزته ، وأضاف بعدم تحريره بلاغات لعثوره على السيارة لاحقاً بذات الطريق .

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق، عاطلان "أحدهما عنصر جنائى"- مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية، مطروح")، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون ترخيص").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتخلصهم من السيارة عقب إكتشافهم عدم وجود بضائع بها وقيامهم بإنفاق المبلغ المالى "المستولى عليه" على متطلباتهم الشخصية.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.