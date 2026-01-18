استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 6 متهمين، في القضية رقم 4019 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بداعش أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في أطفيح والجيزة.