جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى
الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

هواتف وملابس| تفاصيل صادمة في واقعة هتك العرض بدار أيتام في مصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، في واقعة دار الايتام بمصر الجديدة والتى شهدت واقعة هتك عرض عدد من أطفال بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة وتوقيع الكشف الطبي على الأطفال لبيان هل تعرضوا لـ هتك عرض من عدمه.

هدايا.. هواتف وملابس

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل دار أيتام، والتي استغلها مالكها ومديرها في هتك عرض عدد من الأطفال داخله ، حيث تقدم المتهم الأول، والذي كان يتردد على الدار ويعطي أموالًا وهدايا من هواتف وملابس للنزلاء بحجة التبرع، بطلب لـ مدير دار أيتام بالتكفل بـ 4 نزلاء من الدار على أن يعيشوا ويقيموا معه في بيته في مصر الجديدة بزعم رعايتهم ووافق المتهم الثاني مدير الدار، على عمل عقد كفالة مع رجل الأعمال بالتحايل على القانون.

وتابعت التحقيقات، أنه وبانتقال النزلاء الـ 4 لمقر الأقامة الجديد مع المتهم بدأ في استغلالهم جنسيًا والتعدي عليهم وهتك عرضهم مستغلًا احتياجهم للإنفاق على التعليم والمعيشة وداوم على تهديدهم بقطع الإنفاق عنهم حال إفشاء أمرهم وتركهم بلا مأوى حال الإبلاغ عنه، إلى أن أبلغ أحد الضحايا النيابة العامة بالواقعة والتي تولت التحقيقات. 

 بلاغا من عدد من الأطفال بدار أيتام

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تلقت بلاغا من عدد من الأطفال بدار أيتام بمنطقة مصر الجديدة، يفيدون تعرضهم لهتك عرض داخل الدار، وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر، وتبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك الدار ومديرها

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما علي ذم التحقيقات.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة دار الايتام تفريغ كاميرات المراقبة ملابسات الواقعة الكشف الطبي هتك عرض

