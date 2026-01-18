الخارجية الهندية: لم نشارك في تدريبات "بريكس" لأنها ليست نشاطا منتظماً

أعلن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن سبب عدم مشاركة الهند في تدريبات مجموعة بريكس البحرية قبالة سواحل جنوب أفريقيا هو أن هذه التدريبات ليست نشاطا منتظماً للمجموعة.



جاء ذلك في بيان رسمى نشره المتحدث باسم الوزارة رانذير جايسوال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى رداً على ما تردد من تعليقات بشأن عدم مشاركة الهند في هذه التدريبات.



ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى" عن المتحدث قوله في البيان إن "هذه التدريبات ليست نشاطا منتظما لمجموعة بريكس وليست من الأنشطة التى تقوم بها المجموعة فى إطار مؤسسي".



وأضاف: "نريد أن نوضح أن التدريبات مثار التعليقات تم إجراؤها بناءً على مبادرة من جنوب أفريقيا وشارك فيها بعض أعضاء مجموعة بريكس، ولم تجر هذه التدريبات فى إطار الأنشطة المنتظمة للمجموعة ولا في إطار مؤسسي ولذلك لم تشارك فيها كافة الدول الأعضاء بالمجموعة".



وأكد أن الهند لم تشارك فى الأنشطة المماثلة التي أجريت من قبل، لافتا إلى أن التدريبات المنتظمة التي شاركت فيها الهند كانت في إطار تدريبات "أيبسامار" البحرية التي شاركت فيها قوات بحرية من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، حيث أجريت آخر هذه التدريبات خلال شهر أكتوبر عام 2024.



يذكر أن التدريبات البحرية المشتركة مثار التعليقات كانت أجريت قرب ساحل جنوب أفريقيا وشارك فيها العديد من أعضاء مجموعة بريكس ومن بينهم الصين وروسيا وإيران، وأن جنوب أفريقيا تصف هذه المناورات بأنها بمثابة رد حيوي على التوترات البحرية المتزايدة عالمياً.